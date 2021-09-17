День рятівника 2021 в Україні святкують щорічно 17 вересня. Цього року він припадає на п’ятницю.

У цей день варто привітати тих, хто присвятив своє життя порятунку і забезпеченню безпеки інших людей. Навіть в надзвичайних ситуаціях рятувальники завжди прийдуть на допомогу, ризикуючи власним життям.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рятувальника в листівках і СМС, які порадують всіх співробітників ДСНС України навіть на відстані.

***

Нормальна чоловіча є робота,

Цей світ від зла і лиха рятувати!

Кидатись в полум’я гаряче в краплях поту,

І допомогу вчасно людям надавати!

І коли все навколо горить,

І стихія лютує так страшно!

Ти повинен вогонь зупинить

І життя врятувати відважно!

***

Тебе сьогодні поздоровляю –

Рятувальник це заслужив!

І від душі тобі бажаю,

Щоб ти завжди щасливим був,

Здоров’я міцного і світу,

Менше викликів уночі,

Щоб життя любов тобі відкрила,

Від радості дала ключі!

***

З днем рятівника, друзі,

Ми вас дружно вітаємо!

Тільки сміливості знову

В цей день ми вам бажаємо!

Будьте щасливі, друзі,

Будьте ви здорові,

Нехай дочекається вас родина

І нехай біди не буде знову!

***

Рятувальник, хай тобі щастить!

Печаль і смуток нехай піде,

А будуть щастя і мрії,

І море пристрасті та кохання!

***

У будь-який час року,

У будь-який час дня,

У негоду,

У душі любов зберігаючи,

Працює рятувальник,

Нехай йому щастить!

Нехай його Творець

Особливо береже!

***

Надзвичайних ситуацій

Буває безліч часом.

Рятувальник заслужив овацій,

України істинний герой!

Нехай хоробрість, сила і відвага

Не покидають ніколи,

Нехай під українським світлим прапором

Захист буде вам завжди!

***

З Днем рятівника! Бажаю

У важку годину вам не здаватися,

З ангелом-охоронцем

Разом залишатися.

Нехай ваш супутник від Бога

Поруч буде знаходитися,

Нехай супроводжує удача,

І надія знадобиться!

***

Не секрет, що до 2008 року День рятівника в Україні був відомий як День працівників цивільного захисту — він відзначався з 2004 року.

Країна святкує цей день з розмахом — щорічно проводиться Всеукраїнська акція Герой-рятувальник року, під час якої відзначають найхоробріших українців. Ці люди проявили героїзм і мужність, рятуючи життя інших людей. Нагороду вручає особисто голова ДСНС України.

Під кінець 2021 року передбачається величезна кількість свят, які точно варто відзначити, а також привітати своїх близьких.

Дізнатися про неофіційні свята до кінця цього року можна в нашому календарі.