День рятівника 2021 в Україні святкують щорічно 17 вересня. Цього року він припадає на п’ятницю.
У цей день варто привітати тих, хто присвятив своє життя порятунку і забезпеченню безпеки інших людей. Навіть в надзвичайних ситуаціях рятувальники завжди прийдуть на допомогу, ризикуючи власним життям.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рятувальника в листівках і СМС, які порадують всіх співробітників ДСНС України навіть на відстані.
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Нормальна чоловіча є робота,
Цей світ від зла і лиха рятувати!
Кидатись в полум’я гаряче в краплях поту,
І допомогу вчасно людям надавати!
І коли все навколо горить,
І стихія лютує так страшно!
Ти повинен вогонь зупинить
І життя врятувати відважно!
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Тебе сьогодні поздоровляю –
Рятувальник це заслужив!
І від душі тобі бажаю,
Щоб ти завжди щасливим був,
Здоров’я міцного і світу,
Менше викликів уночі,
Щоб життя любов тобі відкрила,
Від радості дала ключі!
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З днем рятівника, друзі,
Ми вас дружно вітаємо!
Тільки сміливості знову
В цей день ми вам бажаємо!
Будьте щасливі, друзі,
Будьте ви здорові,
Нехай дочекається вас родина
І нехай біди не буде знову!
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Рятувальник, хай тобі щастить!
Печаль і смуток нехай піде,
А будуть щастя і мрії,
І море пристрасті та кохання!
***
У будь-який час року,
У будь-який час дня,
У негоду,
У душі любов зберігаючи,
Працює рятувальник,
Нехай йому щастить!
Нехай його Творець
Особливо береже!
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Надзвичайних ситуацій
Буває безліч часом.
Рятувальник заслужив овацій,
України істинний герой!
Нехай хоробрість, сила і відвага
Не покидають ніколи,
Нехай під українським світлим прапором
Захист буде вам завжди!
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З Днем рятівника! Бажаю
У важку годину вам не здаватися,
З ангелом-охоронцем
Разом залишатися.
Нехай ваш супутник від Бога
Поруч буде знаходитися,
Нехай супроводжує удача,
І надія знадобиться!
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Не секрет, що до 2008 року День рятівника в Україні був відомий як День працівників цивільного захисту — він відзначався з 2004 року.
Країна святкує цей день з розмахом — щорічно проводиться Всеукраїнська акція Герой-рятувальник року, під час якої відзначають найхоробріших українців. Ці люди проявили героїзм і мужність, рятуючи життя інших людей. Нагороду вручає особисто голова ДСНС України.
Під кінець 2021 року передбачається величезна кількість свят, які точно варто відзначити, а також привітати своїх близьких.
Дізнатися про неофіційні свята до кінця цього року можна в нашому календарі.