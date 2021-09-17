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День рятувальника в Україні: короткі привітання та листівки

17 Вересня, 05:00 Каріна Зуєва
З днем рятувальника

17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Це професійне свято всіх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Професія рятувальника дуже важлива, оскільки перед ними стоять складні завдання. Якщо у вашому оточенні є людина, яка має безпосередній зв’язок із цією сферою, обов’язково привітайте її. Факти ICTV підготували короткі привітання та листівки з Днем рятувальника.

Привітання з Днем рятувальника в листівках

День спасателя

День спасателя

День спасателя

День спасателя

День спасателя

Короткі привітання з Днем рятувальника

***

З Днем рятівника всіх тих,
Хто заради життя не здається,
Приречений той на успіх,
Кому бути сильним вдається.
Я вам бажаю від душі
Тепла сімейного, затишку,
Успіхів дрібних і великих,
А в житті – вірного маршруту!

***

Нормальна чоловіча є робота,
Цей світ від зла і лиха рятувати!
Кидатись в полум’я гаряче в краплях поту,
І допомогу вчасно людям надавати!

***

Щодня ризикуючи собою,
Їдучи на допомогу мерщій,
Не боячись, не панікуючи,
Ви рятуєте людей.

Перед вами ми схиляємося,
Без пихатих прикрас,
Натхненно вітаємо
З Днем рятувальника ми вас!

***

З Днем рятувальника, герої!
З Днем рятувальника, специ!
Кожен знає, що в роботі
Ви великі молодці!

Щастя вам, друзі, бажаємо!
З вас приклад завжди беремо!
Захоплюємося, пишаємося,
Подяку дружно шлемо!

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