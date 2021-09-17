17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Це професійне свято всіх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Професія рятувальника дуже важлива, оскільки перед ними стоять складні завдання. Якщо у вашому оточенні є людина, яка має безпосередній зв’язок із цією сферою, обов’язково привітайте її. Факти ICTV підготували короткі привітання та листівки з Днем рятувальника.

Привітання з Днем рятувальника в листівках

Короткі привітання з Днем рятувальника

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З Днем рятівника всіх тих,

Хто заради життя не здається,

Приречений той на успіх,

Кому бути сильним вдається.

Я вам бажаю від душі

Тепла сімейного, затишку,

Успіхів дрібних і великих,

А в житті – вірного маршруту!

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Нормальна чоловіча є робота,

Цей світ від зла і лиха рятувати!

Кидатись в полум’я гаряче в краплях поту,

І допомогу вчасно людям надавати!

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Щодня ризикуючи собою,

Їдучи на допомогу мерщій,

Не боячись, не панікуючи,

Ви рятуєте людей.

Перед вами ми схиляємося,

Без пихатих прикрас,

Натхненно вітаємо

З Днем рятувальника ми вас!

***

З Днем рятувальника, герої!

З Днем рятувальника, специ!

Кожен знає, що в роботі

Ви великі молодці!

Щастя вам, друзі, бажаємо!

З вас приклад завжди беремо!

Захоплюємося, пишаємося,

Подяку дружно шлемо!