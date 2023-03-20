День весняного рівнодення – це цікавий час, коли тривалість світлового дня дорівнює ночі. У народі цей день називають Весняним рівноденням, Весняним сонцеворотом, Вербоносицею, Лазарем.

Коли День рівнодення 2023: традиції та як загадати бажання – читайте в матеріалі.

Коли День весняного рівнодення у 2023 році

Як відомо, весняне рівнодення не має фіксованої дати. Усе це через різницю між календарним і астрономічним роком, та щорічно може зрушуватися на кілька годин. Але у високосний рік відбувається коригування, тож рівнодення повертається на вихідну позицію.

Зараз дивляться

Залежно від року, воно може бути в одну із цих дат: 19, 20 або 21 березня.

У 2023 році день весняного рівнодення буде 20 березня, у понеділок, о 23:25 за київським часом. Сонце повинно зійти на сході та зайти точно на заході, рівно 12 годин воно буде перебувати над горизонтом і 12 годин – під горизонтом. Світловий день із цього момент почне збільшуватися, а ніч – зменшуватися.

Традиції на весняне рівнодення 2023

В давнину вважалося, що з цього часу починається оновлення природи: тане сніг, набухають бруньки, птахи вже повертаються з півдня та гримить перший весняний грім. У цей день часто пекли булочки або печиво у формі птахів-жайворонків. Такими смаколиками пригощали дітей, а ті вибігали на вулицю і запускали їх у небо.

Вважалося, якщо в дитини виходить підкинути пташку й одразу ж її зловити – це добрий знак.

Крім цього, в такі булочки ховали різні дрібниці: ягоди, кольорові нитки тощо. За тим, що кому трапиться, визначали його подальшу долю. Дівчата в цей день співали веснянки, а чоловіки розпалювали багаття (для стрибків).

Що не можна робити на День весняного рівнодення 2023

У давнину були певні заборони в цей день. Наприклад:

не можна було злитися і сваритися;

залишати бруд і безлад в домі;

під забороною – відкладати гроші на чорний день;

не можна було садити вербу, бо дерево могло накликати великі неприємності;

також у цей день не можна лягати спати занадто пізно.

Як загадати бажання на День весняного рівнодення 2023

Колись у цей день для здійснення бажання брали аркуш паперу, олівець червоного кольору і червоний конверт.

На папері писали 7 найважливіших бажань, клали його в конверт і залишали на 12 днів.

Після цього часу потрібно взяти до рук аркуш і вголос прочитати бажання (щоб їх почув Всесвіт). Записку обов’язково потрібно було заховати у потайне місце, аби загадане впродовж року здійснилося.