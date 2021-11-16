16 листопада православні вшановують пам’ять святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. Світська влада у цей день постановила святкувати День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

16 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це свято у 1994 році встановили під егідою: Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою.

16 листопада 2021 року віряни вшановують пам’ять Анни Холодної. Анна була дочкою князя Київського Всеволода Ярославича та грецькою царівною. Дівчина була заручена із сином візантійського імператора Костянтином Дукой, але шлюб не відбувся, оскільки нареченого насильно відправили до ченців. Анна зі свого боку присвятила своє життя Господньому служінню. Наші пращури в цей день пильно стежили за погодою, щоб спрогнозувати майбутній урожай, а дівчата сідали за рукоділля.

Іменини 16 листопада

День ангела у цей день святкують: Георгій, Єгор, Юрій, Світлана.

Прикмети на 16 листопада

не випаде сніг – бути найближчому року неврожайним;

вдень стоїть холодна погода – восени буде голодно;

Увечері вдарив мороз – зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур.

Що не можна робити 16 листопада