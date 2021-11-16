День працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні відзначають 16 листопада. 2021 року це свято припадає на вівторок.

Цього дня варто привітати тих, хто присвятив мовленню інформації своє життя. Без телебачення чи радіо важко уявити своє життя, і це стосується не лише українців, а й мешканців інших країн. Завдяки цим людям ми оперативно дізнаємося про новини, весело проводимо вільний час, а також підіймаємо собі настрій.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем працівників радіо та ТБ у картинках, щоб зробити приємно своїм близьким навіть на відстані.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні почали святкувати від 11 листопада 1994 року після указу другого президента України Леоніда Кучми.

Нині кількість недержавних каналів на території країни досягла позначки 94%. За допомогою телебачення транслюється безліч каналів, серед яких багато безкоштовних. З активним поширенням всесвітньої мережі інтернет, деякі трансляції стали доступними й за межами телевізорів — тепер дивитися улюблені серіали та новини можна як на комп’ютері, так і на телефоні.

Радіо також користується популярністю серед українців. Величезна кількість водіїв насолоджується позитивною музикою на шляху на роботу, а також дізнається про погоду на найближчий час.

Традиційно свято відзначається в офісах телевізійних та радіомовних компаніях, де співробітникам готують цікаві конкурси, пишні столи та різні нагороди. Все це відбувається у неформальній атмосфері, де кожен охочий може веселитися.

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні свята. Наприклад, в останньому місяці осені українці відзначатимуть День сержанта ЗСУ, День скловиробника, а також День домашніх тварин — варто приділити своєму улюбленцю трохи більше уваги.

Ознайомитись із повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.