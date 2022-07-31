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День працівників торгівлі: найкращі привітання у листівках та СМС

31 Липня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кассир

День працівників торгівлі у 2022 році в Україні відзначається 31 липня. Урочистість щорічно припадає на останню неділю липня, і цього разу це ще останній день місяця.

Саме час привітати тих, хто вміло створює мережу із виробника та споживача товару чи послуги, а також допомагає економіці країни розвиватись. Без працівників торгівлі важко уявити сучасний світ – виробництво та споживання товарів миттєво зупиниться.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем працівників торгівлі у листівках та СМС, які потішать знайомих на відстані. Теплі слова та дзвінкі вірші можуть підняти настрій та зарядити позитивом.

Зараз дивляться

***

Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку
Вам прожити багато років,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!

***

В день робітників торгівлі
Бажаю вдачі й достатку,
Щоб навіть у часи кризи
Було все у вас гладко.
Нехай покупці у чергу стають,
Великий прибуток торгівлі дають.

***

З днем торгівлі вас вітаю,
Долі гарної бажаю.
Жити радісно, багато,
Кожен день, щоб був, мов свято!

Працювати із натхненням,
Бути впевненим щодня.
Не дратують близькі люди,
Поважає хай рідня!

***

Робітників торгової сфери
Сьогодні ми вітаємо.
Великих продажів й достатку
Щоденно вам бажаємо.

Хай торгівля процвітає,
Оборотів набирає.
Вдало всім вам торгувати,
І проблем в труді не знати.

***

Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.

Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!

***

День працівників торгівлі: найкращі привітання у листівках День працівників торгівлі: найкращі привітання у листівках День працівників торгівлі: найкращі привітання у листівках День працівників торгівлі: найкращі привітання у листівках День працівників торгівлі: найкращі привітання у листівках

За липнем іде серпень. Останній місяць літа буде сповнений свят – як державних, так і професійних. Саме час розпланувати найближчі тижні, і відзначити деякі важливі дні у родинному колі або друзів. Календар свят серпня 2022 року можна подивитися на Фактах ICTV.

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