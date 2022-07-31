День працівників торгівлі у 2022 році в Україні відзначається 31 липня. Урочистість щорічно припадає на останню неділю липня, і цього разу це ще останній день місяця.

Саме час привітати тих, хто вміло створює мережу із виробника та споживача товару чи послуги, а також допомагає економіці країни розвиватись. Без працівників торгівлі важко уявити сучасний світ – виробництво та споживання товарів миттєво зупиниться.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем працівників торгівлі у листівках та СМС, які потішать знайомих на відстані. Теплі слова та дзвінкі вірші можуть підняти настрій та зарядити позитивом.

Зараз дивляться

***

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити багато років,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

***

В день робітників торгівлі

Бажаю вдачі й достатку,

Щоб навіть у часи кризи

Було все у вас гладко.

Нехай покупці у чергу стають,

Великий прибуток торгівлі дають.

***

З днем торгівлі вас вітаю,

Долі гарної бажаю.

Жити радісно, багато,

Кожен день, щоб був, мов свято!

Працювати із натхненням,

Бути впевненим щодня.

Не дратують близькі люди,

Поважає хай рідня!

***

Робітників торгової сфери

Сьогодні ми вітаємо.

Великих продажів й достатку

Щоденно вам бажаємо.

Хай торгівля процвітає,

Оборотів набирає.

Вдало всім вам торгувати,

І проблем в труді не знати.

***

Працівникам торгівлі привітання

Наснаги у добрі та процвітання!

А ярмарок яскравих і багатих,

Що будні перетворюють на свято.

Квітуйте, розвивайтеся, творіть,

Достаток ваш віншує економіку.

Для України повсякдень живіть,

І щастя вам на довгому віку!

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За липнем іде серпень. Останній місяць літа буде сповнений свят – як державних, так і професійних. Саме час розпланувати найближчі тижні, і відзначити деякі важливі дні у родинному колі або друзів. Календар свят серпня 2022 року можна подивитися на Фактах ICTV.