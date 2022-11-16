День працівників радіо, телебачення та зв’язку щороку в Україні відзначають 16 листопада. 2022 року свято припадає на середу.

Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя донесенню інформації людям за допомогою радіо чи телебачення. Це важкий процес, підтримувати який можуть лише професіонали своєї справи. Вкрай важливо доносити актуальну та правдиву інформацію українцям за умови війни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у листівках та СМС, які порадують ваших знайомих навіть на відстані.

Зараз дивляться

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Блакитний екран у будинку

Як вікно у цілий світ.

Ваша праця невідома,

Але знають вас усі!

Ближче від рідні

Багатьом із нас,

Завжди на порі,

Завжди в добрий час!

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Радіо, ТБ і зв’язок

Це одне із ваших свят!

Непроста робота ваша,

І хороший результат!

Всім бажаю я натхнення,

І легкої перспективи.

Креативного підходу,

Радості та позитиву!

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Вітаю з Днем працівників радіо і хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що підіймають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.

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З Днем працівників радіо, телебачення і зв’язку України! В цей день я від душі хочу побажати йти в ногу з часом і кожен день мати можливість слухати лише хороші новини, веселі пісні, дивитися цікаві передачі і особисто брати участь в захопливих проєктах. Не втрачай зв’язку з українським мовленням і завжди будь на гребені хвилі успіху.

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З Днем працівників радіо. Бажаю бути завжди на зв’язку і посилати всім дорогим людям радіохвилі радості своєї душі. Танцюй, співай, ділись чудовими новинами, підіймай настрій собі та іншим, живи на повну, мрій, кохай і кожен день зустрічай з посмішкою на улюбленій частоті свого серця.

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Листопад вже поступово добігає кінця – зовсім скоро настане зима, яка принесе величезну кількість свят. Грудень також порадує професійними днями працівників суду, адвокатури, енергетиків та співробітників різних архівів. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.