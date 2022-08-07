День Повітряних Сил Збройних Сил України щорічно відзначається у першу неділю серпня. 2022 року свято припадає на 7 число.
Саме час привітати захисників, які готові поглянути на небезпеку в очі заради незалежності нашої країни й наближають нашу перемогу у війні з Росією.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України у листівках та СМС, які порадують наших сміливих військових навіть на відстані. Підтримка тилу зараз їм потрібна як ніколи раніше.
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Повітряний флот, повітряний флот –
Володар ти гарних, блакитних висот,
Творець нерукотворних трас,
Знайомий кожному ти з нас!
Коли літак у вись злітає,
Душа радіє і співає,
Блищать яскраво два крила,
А даль прозора і світла.
Живи й рости, повітряний флот, –
Володар ти гарних, блакитних висот!
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У день Військово-Повітряних сил
Дружно згадаємо – хто не пив?
Кожен повинен тост підняти,
Щоб служилось всім на п’ять!
Бажаємо буднів не важких
Якнайменше різного гармидеру,
Щоб прекрасно служилося,
Без зайвого усякого непотребу!
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Тих, хто мужньо, сміливо,
Небо спритно борознив.
Від душі я вітаю,
З Днем Військово-повітряних сил.
Бути здоровим бажаю,
Вірно Батьківщині Служити.
І в злагоді з собою,
Мирно і спокійно жити.
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Вітаємо всіх солдатів,
Що служили у ПС ЗСУ!
День і ніч вони не спали,
Похвала вам вся і честь!
Наша гордість і відвага,
Ви хлопці, молодці!
Борг свій Батьківщині віддали!
Свій уклін вам даруємо ми!
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Бажаємо вам, щоб завжди в Україні цінувалася чесність, доблесть і сила, бажаємо, щоб ваша доля склалася красиво: прослужити ви в Збройних силах багато років, і на старості мали б велику шану, як від близьких людей, так і від цілої України зокрема. Ще раз вас зі святом!
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Серпень пройде непомітно – незабаром настане осінь, і вересень порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі й релігійних. Наприклад, вже 11 числа православні віруючі відзначатимуть Усікнення глави Іоанна, а 21 числа – Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним церковним календарем свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.