День Повітряних Сил Збройних Сил України щорічно відзначається у першу неділю серпня. 2022 року свято припадає на 7 число.

Саме час привітати захисників, які готові поглянути на небезпеку в очі заради незалежності нашої країни й наближають нашу перемогу у війні з Росією.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України у листівках та СМС, які порадують наших сміливих військових навіть на відстані. Підтримка тилу зараз їм потрібна як ніколи раніше.

Зараз дивляться

***

Повітряний флот, повітряний флот –

Володар ти гарних, блакитних висот,

Творець нерукотворних трас,

Знайомий кожному ти з нас!

Коли літак у вись злітає,

Душа радіє і співає,

Блищать яскраво два крила,

А даль прозора і світла.

Живи й рости, повітряний флот, –

Володар ти гарних, блакитних висот!

***

У день Військово-Повітряних сил

Дружно згадаємо – хто не пив?

Кожен повинен тост підняти,

Щоб служилось всім на п’ять!

Бажаємо буднів не важких

Якнайменше різного гармидеру,

Щоб прекрасно служилося,

Без зайвого усякого непотребу!

***

Тих, хто мужньо, сміливо,

Небо спритно борознив.

Від душі я вітаю,

З Днем Військово-повітряних сил.

Бути здоровим бажаю,

Вірно Батьківщині Служити.

І в злагоді з собою,

Мирно і спокійно жити.

***

Вітаємо всіх солдатів,

Що служили у ПС ЗСУ!

День і ніч вони не спали,

Похвала вам вся і честь!

Наша гордість і відвага,

Ви хлопці, молодці!

Борг свій Батьківщині віддали!

Свій уклін вам даруємо ми!

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Бажаємо вам, щоб завжди в Україні цінувалася чесність, доблесть і сила, бажаємо, щоб ваша доля склалася красиво: прослужити ви в Збройних силах багато років, і на старості мали б велику шану, як від близьких людей, так і від цілої України зокрема. Ще раз вас зі святом!

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Серпень пройде непомітно – незабаром настане осінь, і вересень порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі й релігійних. Наприклад, вже 11 числа православні віруючі відзначатимуть Усікнення глави Іоанна, а 21 числа – Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним церковним календарем свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.