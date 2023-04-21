День подруги в Україні, як і в інших країнах, відзначають 1 серпня. Це свято вважається неофіційним, але є важливим для жіночої статі.

День подруги 2023: що за свято

Свій початок День подруги бере у США. За короткий час свято поширилось по різних куточках світу і дійшло до України.

Цей день набув популярності через культовий серіал Секс і місто, в якому головні героїні святкували міцність своєї дружби.

Також існує схоже свято День жіночої дружби, яке відзначають 13 лютого. Його появу пов’язують з комедійним серіалом Парки та розваги.

Як святкують День подруги 2023

В День подруги дівчата збираються і проводять час разом: влаштовують дівич-вечори, ходять у кінотеатр, боулінг, улюблену кав’ярню тощо.

В Британії заведено ходити на ночівлі до подруг і обмінюватися подарунками.

Що подарувати подрузі на День жіночої дружби 2023

Подарунки на День подруги прийнято робити символічні. Також можна влаштувати спільний відпочинок, який принесе задоволення усім:

відвідати майстер-класи (ліпка глиною, арт-терапія, танці, кулінарні майстер-класи, створення авторської парфюмерії або іншої косметики);

відвідати спа-салон;

поїхати в інше місто або на природу;

влаштувати пікнік;

піти на фільм або в театр;

відвідати улюблений заклад;

влаштувати тематичний дівич-вечір;

піти в похід;

відвідати стенд-ап;

влаштувати вдома кіновечір тощо.

Щодо особистого подарунка – згадайте, що давно хотіла ваша подруга. Це можуть бути книга, одяг, взуття, прикраси, косметика, техніка, кухонне приладдя, аксесуари, сертифікати, квіти, солодощі тощо.