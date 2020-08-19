В Україні працює понад 50 тис. пасічників, які тримають п’ять мільйонів бджолиних сімей. Нині кожна сьома тонна меду у світі – українська.

День пасічника 2020 з’явився завдяки президенту Леоніду Кучмі у 1997 році. Тоді він підписав указ, який призначив це свято на 19 серпня. Свято отримало подвійне значення, бо збігається з Яблучним Спасом.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання для пасічників у картинках. Не забудьте привітати рідних та друзів, які захоплюються цим божим промислом.

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Календар державних свят 2020

В Україні щороку відзначають більше сотні державних свят, а деякі з них є вихідними. Факти ICTV для зручності зібрали календар державних свят 2020.

Варто зазначити, що частина них мають точну дату, а частина свят є перехідними та щороку відзначаються у різні дні.

У серпні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності 2020.