Щороку у вересні українці відзначають День осіннього рівнодення.

Осіннє рівнодення – це період переходу Сонця з Північної півкулі в Південну. Відповідно, ніч та день у цей період рівні.

Після осіннього рівнодення світловий день піде на спад і досягне свого мінімуму 22 грудня – у день зимового рівнодення.

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Також день і ніч зрівняються 22 березня, в день весняного рівнодення.

На яке число припаде осіннє рівнодення 2022 та які ритуали й традиції пов’язані зі святом – читайте в нашому матеріалі.

Коли осіннє рівнодення 2022

День осіннього рівнодення в 2022 році випадає на 23 вересня. Воно відбудеться в 4:03 за київським часом. Цікаво, що у Південній півкулі у цей час починається весна.

З наукової точки зору ця подія пояснюється просто: Сонце змінює своє положення і мігрує з північної півкулі в південну, перетинаючи екватор.

Саме тому в першій півкулі починається астрономічна осінь, а в другій – весна.

Чого не можна робити в день осіннього рівнодення

Хоч в Україні не вважають цей день державним святом та не відзначають його, наші предки все ж не оминали цей період стороною.

Раніше люди у дату рівнодення дотримувались суворих заборон, щоб не накликати на себе біду чи неприємності. До основних заборон слід віднести:

не можна бажати зла, сваритися і лаятися (так можна налякати свою удачу);

заборонено позичати чи давати гроші в борг;

починати нову справу;

не рекомендовано відмовляти людям у допомозі чи гостинності.

Що варто зробити на осіннє рівнодення

Наші предки вірили, що сонце має магічну силу, тому з давніх-давен вважали, що День осіннього рівнодення – особлива дата.

Також він має назву День сили. Раніше вірили, що кожна людина, яка володіє таємними знаннями, може отримати підтримку від вищих сил.

Саме тому, цей період ідеально підходить для планування і наведення порядку – як у справах, так і в голові.

23 вересня 2022 року постарайтеся розібратися в своєму сьогоденні і правильно розплануйте майбутнє. Обов’язково поставте собі чітку ціль, якої хочете досягти та працюйте над цим.

Також непогано буде виконати свої обіцянки і приділити час рідним людям. Якщо ви давно обіцяли родині сходити на пікнік чи у кіно, осіннє рівнодення – ідеальний час для цього.

Традиції та ритуали осіннього рівнодення

Раніше цей день означав дату закінчення збору врожаю. Саме тому на рівнодення влаштовували гучні гуляння.

Цей період свят називався Осеніни. Для залучення грошенят, господині готували пиріг з капусто, а для кохання – пиріг з ягодами.

А молоді дівчата проводили обряди ворожіння на судженого.

Були також і певні прикмети – якщо до сходу сонця дівчина вмиється водою з джерела, то протягом року її засватають. Крім того, цей ритуал допомагав зберегти молодість і красу.

Джерельною водою обливали і дітей, щоб відвести недуги та хвороби. До речі, робили це просто на порозі хати.

У день осіннього рівнодення також було прийнято зривати горобину і приносити її в оселю. Люди вважали, що такий ритуал захистить їх родину від нечистої сили.

У день осіннього рівнодення можна провести й певні ритуали: