Уже 24 серпня громадяни нашої країни відзначать важливе державне свято – День незалежності України. А 23 серпня – День Державного прапора.

У 2022 році ми відзначаємо 31 рік незалежності. Щороку цей день не лише сповнений патріотичним настроєм, а й є офіційним додатковим вихідним днем. Чи буде цього року вихідний на День незалежності – в матеріалі.

У 2022 році державне свято припадає на середу. Проте через воєнний стан додатково українці відпочивати не будуть, а отже, День незалежності буде звичайним робочим днем.

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Справа в тому, що згідно зі ст. 6 закону Про організацію трудових відносин в умовах військового стану, дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні припинили. Так, жодних додаткових вихідних не варто чекати, поки в країні йде війна.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський сказав, що святкування Дня незалежності буде, оскільки це важливе свято для України, однак без гучних гулянь. Програму поки що теж не розкривають, вочевидь – із метою безпеки.