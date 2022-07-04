4 липня в Україні відзначається важливе професійне свято – День Національної поліції. 2022 року цей день припадає на понеділок.
Саме час привітати тих захисників правопорядку, які старанно виконують свою роботу, стежать за ситуацією в країні і навіть ризикують власним життям заради того, щоб усі українці дотримувалися закону, а порушників справедливо карали.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Національної поліції у листівках та СМС, які порадують друзів та близьких навіть на відстані. Приємні слова покажуть важливість роботи захисників та зігріють серце.
Привітання з Днем Національної поліції в листівках
Привітання з Днем Національної поліції у СМС
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У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок у світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
З днем поліції вітаємо,
Любові й щастя вам бажаємо.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
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Тому, хто трудиться завжди,
І хто у будь-яку негоду,
Залишивши всі справи свої,
Поспішає чергувати на дорогу
Хочемо побажати удачі
І безмежного везіння,
Довіку зневіри не знати
І велику зарплатню мати!
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Поліцейських України,
Тих, хто вірою-правдою служить,
Зі святом ми вітаємо,
Праця їхня важлива, праця їхня потрібна,
Нехай вони не знають горя
І не гинуть на завданні,
Їм сьогодні ми бажаємо
Щастя, сил і розуміння!
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З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
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Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
У липні свій професійний день відзначають не лише представники поліції – свято буде і для рибалок, бортпровідників, тренерів та працівників торгівлі. На кінець місяця припадає важливий державний день – День хрещення Київської Русі – України. Повний календар свят липня 2022 року доступний на Фактах ICTV.