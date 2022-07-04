4 липня в Україні відзначається важливе професійне свято – День Національної поліції. 2022 року цей день припадає на понеділок.

Саме час привітати тих захисників правопорядку, які старанно виконують свою роботу, стежать за ситуацією в країні і навіть ризикують власним життям заради того, щоб усі українці дотримувалися закону, а порушників справедливо карали.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Національної поліції у листівках та СМС, які порадують друзів та близьких навіть на відстані. Приємні слова покажуть важливість роботи захисників та зігріють серце.

Зараз дивляться

Привітання з Днем Національної поліції в листівках

Привітання з Днем Національної поліції у СМС

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У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

Щоб злочинців стало менше,

Ловить бандитів стало легше,

Крадіжок у світі, щоб не стало,

Жорстоких вбивств, щоб було мало!

З днем поліції вітаємо,

Любові й щастя вам бажаємо.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

***

Тому, хто трудиться завжди,

І хто у будь-яку негоду,

Залишивши всі справи свої,

Поспішає чергувати на дорогу

Хочемо побажати удачі

І безмежного везіння,

Довіку зневіри не знати

І велику зарплатню мати!

***

Поліцейських України,

Тих, хто вірою-правдою служить,

Зі святом ми вітаємо,

Праця їхня важлива, праця їхня потрібна,

Нехай вони не знають горя

І не гинуть на завданні,

Їм сьогодні ми бажаємо

Щастя, сил і розуміння!

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

***

Я бажаю, щоб кожен

Поважав і шанував закони,

А вам, нашим поліцейським,

Зорепаду на погони.

У липні свій професійний день відзначають не лише представники поліції – свято буде і для рибалок, бортпровідників, тренерів та працівників торгівлі. На кінець місяця припадає важливий державний день – День хрещення Київської Русі – України. Повний календар свят липня 2022 року доступний на Фактах ICTV.