День металурга в Україні: привітання у листівках та СМС

17 липня в Україні відзначають День металурга – у 2022 році свято припадає на неділю.
Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя важкій промисловості, і робить все, щоб Україна не відчувала дефіциту у цій сфері. Небезпечна та важка робота не всім по зубах – на це здатні лише ті, хто готовий багато працювати у складних умовах.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем металурга у листівках та СМС, які порадують професіоналів своєї справи.
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На честь металургів не дають салют.
Вони з салютом кожен день живуть,
Коли в ливарну сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.
Робота ваша і небезпечна, і важка –
Серед пекла, пара, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.
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Цілий день над ковадлом
Ти підіймаєш молот свій,
Ти, хоча й не ідеальний,
Все ж народний наш герой!
Ми в тебе безмірно віримо,
Дні біжать, напружені.
Сміливо майбутнього двері
Ти для країни відчини!
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Я металурга вітаю,
Бажаю щастя і тепла!
І в цей день тобі бажаю,
Щоб життя твоя як сад цвіла!
Хай буде все у металурга
І у свято це, і завжди!
І нехай висить над твоїм будинком
Твоя щаслива зоря!
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Металурга день настав,
Робота – в сторону, друзі!
Сьогодні свято, вихідний,
Працювати в цей день не можна!
Наповнимо ми келихи пивом,
Вам вітання прочитаємо,
Потім рибкою ми закусимо,
І буде кожен напідпитку і добрий!
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Металурга нині день,
Компліментами приспав,
Побажаємо багато грошей
І купюрами насипом!
Нехай же щастя – через край,
Новий день усмішкою зустрічай,
Щоб друзі тебе любили,
Частіше б пиво разом пили!
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День металургу бере свій початок ще з 1993 року – його ініціатором став перший Президент України Леонід Кравчук. Традиційно, у це свято співробітники металургійної та гірничодобувної промисловості.
17 липня влаштовують гучні корпоративи, де нерідко нагороджують найстаріших співробітників.
Незабаром липень добігає кінця – саме час підготуватися до свят серпня. Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю важливих днів. На початку буде багато професійних днів, а на кінець літа припадає одне з найголовніших свят – День незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.