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День металурга в Україні: привітання у листівках та СМС

17 Липня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Металлург

17 липня в Україні відзначають День металурга – у 2022 році свято припадає на неділю.

Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя важкій промисловості, і робить все, щоб Україна не відчувала дефіциту у цій сфері. Небезпечна та важка робота не всім по зубах – на це здатні лише ті, хто готовий багато працювати у складних умовах.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем металурга у листівках та СМС, які порадують професіоналів своєї справи.

Зараз дивляться

***

На честь металургів не дають салют.
Вони з салютом кожен день живуть,
Коли в ливарну сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка –
Серед пекла, пара, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.

День металурга

***

Цілий день над ковадлом
Ти підіймаєш молот свій,
Ти, хоча й не ідеальний,
Все ж народний наш герой!

Ми в тебе безмірно віримо,
Дні біжать, напружені.
Сміливо майбутнього двері
Ти для країни відчини!

День металурга

***

Я металурга вітаю,
Бажаю щастя і тепла!
І в цей день тобі бажаю,
Щоб життя твоя як сад цвіла!

Хай буде все у металурга
І у свято це, і завжди!
І нехай висить над твоїм будинком
Твоя щаслива зоря!

День металурга

***

Металурга день настав,
Робота – в сторону, друзі!
Сьогодні свято, вихідний,
Працювати в цей день не можна!

Наповнимо ми келихи пивом,
Вам вітання прочитаємо,
Потім рибкою ми закусимо,
І буде кожен напідпитку і добрий!

День металурга

***

Металурга нині день,
Компліментами приспав,
Побажаємо багато грошей
І купюрами насипом!

Нехай же щастя – через край,
Новий день усмішкою зустрічай,
Щоб друзі тебе любили,
Частіше б пиво разом пили!

День металурга

***

День металургу бере свій початок ще з 1993 року – його ініціатором став перший Президент України Леонід Кравчук. Традиційно, у це свято співробітники металургійної та гірничодобувної промисловості.

17 липня влаштовують гучні корпоративи, де нерідко нагороджують найстаріших співробітників.

Незабаром липень добігає кінця – саме час підготуватися до свят серпня. Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю важливих днів. На початку буде багато професійних днів, а на кінець літа припадає одне з найголовніших свят – День незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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Металург Привітання зі святами
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