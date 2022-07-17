День металурга в Україні: привітання у листівках та СМС

17 липня в Україні відзначають День металурга – у 2022 році свято припадає на неділю.

Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя важкій промисловості, і робить все, щоб Україна не відчувала дефіциту у цій сфері. Небезпечна та важка робота не всім по зубах – на це здатні лише ті, хто готовий багато працювати у складних умовах.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем металурга у листівках та СМС, які порадують професіоналів своєї справи.

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***

На честь металургів не дають салют.

Вони з салютом кожен день живуть,

Коли в ливарну сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка –

Серед пекла, пара, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

***

Цілий день над ковадлом

Ти підіймаєш молот свій,

Ти, хоча й не ідеальний,

Все ж народний наш герой!

Ми в тебе безмірно віримо,

Дні біжать, напружені.

Сміливо майбутнього двері

Ти для країни відчини!

***

Я металурга вітаю,

Бажаю щастя і тепла!

І в цей день тобі бажаю,

Щоб життя твоя як сад цвіла!

Хай буде все у металурга

І у свято це, і завжди!

І нехай висить над твоїм будинком

Твоя щаслива зоря!

***

Металурга день настав,

Робота – в сторону, друзі!

Сьогодні свято, вихідний,

Працювати в цей день не можна!

Наповнимо ми келихи пивом,

Вам вітання прочитаємо,

Потім рибкою ми закусимо,

І буде кожен напідпитку і добрий!

***

Металурга нині день,

Компліментами приспав,

Побажаємо багато грошей

І купюрами насипом!

Нехай же щастя – через край,

Новий день усмішкою зустрічай,

Щоб друзі тебе любили,

Частіше б пиво разом пили!

***

День металургу бере свій початок ще з 1993 року – його ініціатором став перший Президент України Леонід Кравчук. Традиційно, у це свято співробітники металургійної та гірничодобувної промисловості.

17 липня влаштовують гучні корпоративи, де нерідко нагороджують найстаріших співробітників.

Незабаром липень добігає кінця – саме час підготуватися до свят серпня. Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю важливих днів. На початку буде багато професійних днів, а на кінець літа припадає одне з найголовніших свят – День незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.