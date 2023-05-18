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День має пройти у молитвах: чи можна працювати на Вознесіння 2023

18 Травня 2023, 15:09
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Церква
Джерело: Pixabay

Вознесіння Господнє – одне з найбільших церковних свят. Щорічно його святкують на 40-й день після Великодня.

Свято символізує вознесіння Ісуса Христа на небо через місяць після його воскресіння. Вознесіння щорічно припадає на різні дати, а у 2023 році його відзначають 25 травня.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна працювати на Вознесіння 2023.

Вознесіння Господнє 2023: чи можна працювати у цей день

Свято входить до переліку 12 головних церковних свят, тому вже напередодні під час святкового богослужіння починаються урочисті співи та Всенічне бдіння.

Віряни відвідують храми та приділяють день молитвам. Оскільки свято завжди припадає на четвер, не кожен може сходити до церкви, тому віряни моляться вдома.

Також у день свята можна займатись домашніми справами та працювати. Так, церква не забороняє працювати на Вознесіння Господнє, адже це четвер, а не вихідний день. Головне, аби робота не була важкою фізично.

Також на Вознесіння потрібно відвідувати близьких та допомагати нужденним.

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Вознесіння Господнє – історія свята

Згідно з Євангелієм, коли Син Божий воскрес після розпʼяття на хресті, він ще понад місяць перебував серед своєї пастви та апостолів на землі.

Через 40 днів Ісус зібрав усіх своїх учнів на горі Елеон, подарував їм благословення, а потім вознісся у плоті на небо.

Після цього присутні побачили янголів, які сповістили, що Ісус Христос ще повернеться на землю.

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