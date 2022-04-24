Традиційно День матері в Україні святкують у другу неділю останнього місяця весни. У цьому році свято випадає на 8 травня.
Це той день, коли можна ще раз нагадати своїй найдорожчій людині – мамі, як ви її цінуєте та любите. А також подякувати за подароване життя.
Якщо у вас немає можливості опинитися в це світле свято поруч з мамою, то можна їй зателефонувати або написати повідомлення з гарним привітанням.
Найкращі привітання для мами – читайте на Фактах ICTV.
***
З Днем матері тебе вітаю,
Матуся рідна, янгол мій!
Нелегкий, та такий щасливий
Шлях материнства славний твій.
Прости мені усі турботи,
Безсонні ночі, море сліз.
Дитину ставити на ноги —
Складний, важливий механізм.
Здоров’я, мила, побажаю,
Щасливих посмішок, тепла.
Любов твоя щоб материнська
Мене від горя берегла.
***
Я Тебе вітаю із великим святом.
Я Тобі бажаю радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога матусю – будь завжди щаслива.
Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,
Синього неба і все, що я маю.
Нехай Тебе любить, хто милий душі,
Цього я від серця бажаю Тобі!
***
Xай молодість Твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Щастя хай веселкою сміється,
Квіти квітнуть на Твоїм путі,
В радості здоров’ї серце б’ється,
Мрії всі збуваються в житті!
Бажаємо щиро добра Тобі й миру!
***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас почали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.
***
Казати зайвих слів не буду,
Мені дала ти мир, життя.
З днем матері тебе вітаю,
Моя матуся дорога.
Твоє терпіння славлю в свято,
Добро у сонячній душі,
Здорова будь, моя рідненька,
Я всім завдячую тобі.
Нехай не плачуть твої очі,
Ночей не буде хай без сну,
Я хочу бачити, кохана,
Лиш посмішку твою ясну.
***
Зі святом, люба, мила мамо!
Найкращий друг мій, рідний самий!
Добра тобі бажаю, світла,
Щоб ти від радості розквітла.
Дякую, що пісні співала,
Любов і ласку дарувала.
Цілую руки твої ніжно,
Твоє життя хай буде втішним!
***
Вітаю зі святом тебе, моя рідна!
Щасливою будь, від радості квітни,
Усміхнена будь, ніколи не плач,
Бажаю не знати печалі й невдач.
Матусенька люба, ти краща у світі!
Даруєш всім ласку свою й добре світло.
Поруч з тобою затишно й тепло.
Нехай все чудово буде у тебе!