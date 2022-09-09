Міжнародний день краси відзначають у всьому світі 9 вересня, і 2022 року це свято припадає на п’ятницю.

У це свято варто привітати всіх, для кого краса є важливим аспектом життя. Бути красивим – це бажання мільйонів людей, зокрема й в Україні. І хоча поняття краси розтяжне, рухатися до ідеалу може кожен – як зовні, так і внутрішньо.

Факти ICTV підготували найкращі привітання Міжнародним днем ​​краси у листівках, які візуально порадують друзів та близьких. Приємні слова допоможуть підняти настрій та зарядити позитивом.

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Відомо, що Міжнародний день краси розпочали відзначати з ініціативи Міжнародного комітету естетики та косметології CIDESCO. Його заснували у 1995 році, і тепер він визнається у всьому світі. Організація CIDESCO активно розширюється по всьому світу, а також проводить різноманітні конференції для обговорення сфери краси у різних країнах.

Літо вже позаду – осінь у самому розпалі. Вересень приніс українцям величезну кількість свят, серед яких День туризму, День усиновлення, День перекладача та Всеукраїнський день бібліотек. Повний календар свят вересня 2022 року можна ознайомитися на Фактах ICTV.