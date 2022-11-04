День Казанської ікони Божої Матері 2022 року відзначають двічі на рік – 21 липня та 4 листопада. Вдруге припадає на п’ятницю.

Наші пращури вірили, що у ці дні потрібно просити у Богоматері заступництва, захисту від бід і різних хвороб, і прохання будуть обов’язково почуті. Також варто нагадати своїм близьким про важливу подію і навіть запропонувати приєднатися до молитов.

Факти ICTV підготували листівки на День Казанської ікони Божої Матері, які порадують близьких та друзів навіть на відстані. Гарні картинки можуть підняти настрій у ці важкі дні.

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Листопад уже йде повним ходом – зовсім скоро настане зима, і перший місяць порадує українців величезною кількістю свят – як національних, так і церковних.

Приміром, свій професійний день відзначатимуть прокурори, адвокати і навіть співробітники всіляких архівів. Потрібно провести ці важливі дні за сімейним столом, чи просто там, де затишно та тепло. Ознайомитися з повним календарем грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.