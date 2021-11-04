Осіннє святкування Казанської ікони Божої Матері припадає на 4 листопада. У православних вірян образ Богоматері з Немовлям – один із особливо значущих та шанованих.

Казанську ікону Богородиці називали покровителькою жінок та дітей. Таке повір’я виникло через те, що першою цей образ побачила маленька дівчинка. Їй уві сні з’явилася Діва Марія і вказала на місце, де зберігається загублена святиня.

Привітання у листівках із Днем Казанської ікони Божої Матері

Із Днем Казанської ікони Божої Матері!

Листівки з Днем Казанської ікони Божої Матері

Привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері

Привітання у картинках з Днем Казанської ікони Божої Матері

Найкращі листівки з Днем Казанської ікони Божої Матері

День Казанської ікони Божої Матері.

День Казанської ікони Божої Матері – найкращі привітання зі святом

Що можна робити у День Казанської ікони Божої Матері

Варто піти до церкви та помолитися. Цього дня заведено просити Пречисту Діву про зцілення, захист від ворогів та лих, благословення на весілля, зачаття дітей.

Цей день вважається гарною датою для весілля.

Що не можна робити у День Казанської ікони Божої Матері