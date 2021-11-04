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День Казанської ікони Божої Матері – найкращі листівки з привітаннями

4 Листопада 2021, 07:00 Євгенія Шапоренко
День Казанської ікони Божої Матері – найкращі листівки з привітаннями

Осіннє святкування Казанської ікони Божої Матері припадає на 4 листопада. У православних вірян образ Богоматері з Немовлям – один із особливо значущих та шанованих.

Казанську ікону Богородиці називали покровителькою жінок та дітей. Таке повір’я виникло через те, що першою цей образ побачила маленька дівчинка. Їй уві сні з’явилася Діва Марія і вказала на місце, де зберігається загублена святиня.

Привітання у листівках із Днем Казанської ікони Божої Матері

Із Днем Казанської ікони Божої Матері!

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Листівки з Днем Казанської ікони Божої Матері

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Привітання у картинках з Днем Казанської ікони Божої Матері

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Найкращі листівки з Днем Казанської ікони Божої Матері

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

День Казанської ікони Божої Матері.

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

День Казанської ікони Божої Матері – найкращі привітання зі святом

День Казанской иконы Божией Матери - открытки

Що можна робити у День Казанської ікони Божої Матері

  • Варто піти до церкви та помолитися. Цього дня заведено просити Пречисту Діву про зцілення, захист від ворогів та лих, благословення на весілля, зачаття дітей.
  • Цей день вважається гарною датою для весілля.
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Що не можна робити у День Казанської ікони Божої Матері

  • Цього дня не можна лаятися, сваритися, матюкатися, скандалити.
  • Також під забороною заздрість та засудження оточення.
  • Краще не пити спиртне.
  • Відкладіть тяжку фізичну роботу на потім.
  • Не можна шити, вишивати, прибирати та прати.
  • Краще не розпочинати нові справи цього дня.
  • Крім того, не беріть і не давайте грошей у борг.
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