День фармацевта в Україні: історія свята

Кожну третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевта. Цьогоріч свято припадає на 18 вересня.

Історія Дня фармацевтичного працівника в Україні розпочалася у 1999 році. Саме тоді другий президент України Леонід Кучма вирішив підписав указ про заснування свята.

У такий спосіб він підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я України та відзначив значний внесок працівників фармацевтичної сфери в охорону здоров’я населення.

Ініціатором появи свята став Національний фармацевтичний університет.

Традиційно у цей день керівництво країни і вищі посадові особи вітають працівників фармацевтичної сфери з професійним святом. А найкращих фармацевтів нагороджують почесними званнями, преміями, пам’ятними подарунками, грамотами та подяками керівництва.

У фармацевтичній галузі України працюють понад 350 тис. фармацевтів. Їхня праця є дуже важливою для всього суспільства.

Оскільки саме фармацевти розуміються на ліках, знають всі компоненти, протипоказання та аналоги.

Всесвітній День фармацевта відзначають трішки пізніше – 25 вересня.

Він був заснований Радою FIP на Всесвітньому конгресі фармації і фармацевтичної науки (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) у 2009 році у Стамбулі (Туреччина).