Традиційно у третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевта. Цьогоріч професійне свято працівників цієї сфери припадає на 18 вересня.

У цей день заведено вітати всіх провізорів, технологів та працівників фармацевтичних підприємств. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем фармацевта у листівках та СМС.

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Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

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Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Ваша праця потребує багато досвіду та знань, любові до людей та співчуття, вона дуже важлива і почесна. У цей урочистий день хочу побажати вам та вашим рідним міцного здоров’я, професійних досягнень, благополуччя, щастя, любові і здійснення найсміливіших мрій.

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За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує “Ти правильно живеш!”

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш?!

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З Днем фармацевта! Щиро бажаю міцного здоров’я, благополуччя, щастя і добра, тепла та любові, родинної злагоди і добробуту. Нехай кожен день дарує вам творче натхнення, стабільність у фармацевтичній діяльності, успішне вирішення проблем! Хай доля завжди посміхається вам, а люди дарують щирі слова вдячності за вашу уважність та професіоналізм!

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Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ви. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки хай будуть сміливі.

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Професійне свято фармацевтів почали відзначати у 1999 році. Саме тоді другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.

У такий спосіб він підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я України та відзначив значний внесок працівників фармацевтичної сфери в охорону здоров’я населення. Ініціатором появи свята став Національний фармацевтичний університет.

Ця професія є дуже важливою у сучасному суспільстві, оскільки саме фармацевти знають про усі компоненти ліків, протипоказання та аналоги.

Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я.