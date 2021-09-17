Традиційно у третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевта. Цьогоріч професійне свято працівників цієї сфери припадає на 18 вересня.
У цей день заведено вітати всіх провізорів, технологів та працівників фармацевтичних підприємств. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем фармацевта у листівках та СМС.
***
Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
***
***
Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Ваша праця потребує багато досвіду та знань, любові до людей та співчуття, вона дуже важлива і почесна. У цей урочистий день хочу побажати вам та вашим рідним міцного здоров’я, професійних досягнень, благополуччя, щастя, любові і здійснення найсміливіших мрій.
***
***
За стільки літ роботи у аптеці
Іще ні разу на своїм віку
Не завагалось ваше серце,
Що вибрало професію таку.
А навпаки, вистукує гучніше,
Підказує “Ти правильно живеш!”
Бо що в житті є, дійсно, важливіше,
Коли не лиш для себе, а й для інших
Частинку свого серця віддаєш?!
***
***
З Днем фармацевта! Щиро бажаю міцного здоров’я, благополуччя, щастя і добра, тепла та любові, родинної злагоди і добробуту. Нехай кожен день дарує вам творче натхнення, стабільність у фармацевтичній діяльності, успішне вирішення проблем! Хай доля завжди посміхається вам, а люди дарують щирі слова вдячності за вашу уважність та професіоналізм!
***
***
Професія провізора важлива,
На жаль, без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ви. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки хай будуть сміливі.
***
***
Професійне свято фармацевтів почали відзначати у 1999 році. Саме тоді другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.
У такий спосіб він підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я України та відзначив значний внесок працівників фармацевтичної сфери в охорону здоров’я населення. Ініціатором появи свята став Національний фармацевтичний університет.
Ця професія є дуже важливою у сучасному суспільстві, оскільки саме фармацевти знають про усі компоненти ліків, протипоказання та аналоги.
Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я.