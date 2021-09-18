День фармацевтичного працівника 2021 в Україні відзначають у суботу, 18 вересня. Свято щорічно припадає на третю суботу вересня.

Цей день відзначають справжні фахівці в області ліків, які можуть підказати необхідний препарат, ґрунтуючись на хворобі клієнта.

Також варто відзначити труд працівників фармацевтичної промисловості, які продовжують створювати та виробляти необхідні препарати, рятуючи мільйони життів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем фармацевта в картинках, які порадують співробітників цієї галузі навіть на відстані.

День фармацевта отримав статус офіційного свята в Україні ще в 1999 році, завдяки постанові другого президента України Леоніда Кучми.

За традицією, керівництво країни вітає фармацевтів і їхнім днем. Директори також не залишить співробітників без сюрпризів — кращих аптекарів нагороджують грамотами, преміями, а також заохочують іншими приємними бонусами. У фармацевтичних компаніях влаштовують корпоративи, де співробітники відзначають свій професійний день.

Медицина тісно пов’язана з релігією — покровителями аптекарів вважаються святі брати-близнюки Косма і Даміан.

В середні віки існували два типи аптек — монастирські та світські. У них зазвичай продавалися ліки проти основних захворювань, які захоплювали цілі країни.

Аптекарі завжди були в пошані — ці фахівці часто мали вплив на життя міста, займаючи високі посади в органах самоврядування.

Зараз на території України працює понад 10 тис. аптек, а також близько 7 тис. лікувальних і профілактичних закладів, які обслуговують українців цілодобово.