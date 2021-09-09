День дизайнера-графіка 2021 в Україні припадає на четвер, 9 вересня. Це неофіційне свято відзначають на території країни з 2005 року.

9 вересня варто привітати тих, хто присвятив своє життя графічному дизайну. Це досить вузьке спрямування — журнали, газети, сайти та реклама.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем дизайнера-графіка в листівках і СМС, які порадують цих фахівців навіть на відстані.

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Вітаю з Днем дизайнера-графіка. Бажаю масу ідей та креативу, такої роботи, щоб аж дух захоплювало, таке життя, щоб кожна хвилина її проживалося в задоволення і радість! Яскравих фарб для щастя душі і унікальних проектів для успішної творчості.

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Вітаю з Днем дизайнера-графіка і хочу побажати чудових персонажів, неймовірних історій, приголомшливих пейзажів і прекрасних ідей твоєї фантазії. Нехай все прекрасне в твоїй голові втілюється в реальність за допомогою великого майстерності твоїх рук.

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На світанку він може творити

І вже що тут не говорити,

Але у творчості немає графіка.

Вітаю з Днем дизайнера – графіка!

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З Днем дизайнера – графіка

Вітаю я вас, друзі!

Бажаю вам не вибитися з графіка,

Вчасно здати всі справи.

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Яскравий, модний, сучасний

І талант його відмінний,

Славний, розумний, діловий

Наш дизайнер, настільки чудний!

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Муза буде вірною подругою,

На душі стане дуже легко!

Я бажаю шаленого дозвілля,

Нехай вам буде завжди добре!

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День графічного дизайнера заведено відзначати корпоративами у великих компаніях, де вся увага прикута до винуватців урочистості. У деяких корпораціях в цей день організовують виставки, фестивалі та змагання.

Свято встановлено на честь Володимира Чайки, людини-легенди в світі дизайну. Ще у 2009 році професіоналу своєї справи виповнилося 50 років.

Всесвітній день графічного дизайну відзначають у всьому світі щорічно – 27 квітня.

13 вересня в Україні відзначається ще одне схоже свято — День програміста. Обидві професії змушують співробітників працювати в одній команді — наприклад, під час створення сайту, або ж програми.

Дізнатися більше про неофіційні свята 2021 року можна в нашому календарі.