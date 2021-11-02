2 листопада відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День динамічної нешкідливості та День усіх померлих вірних

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів встановлено ООН у 2013 році. Його мета – привернути увагу громадськості до ситуації з обмеженням можливості співробітників ЗМІ виконувати свою роботу, оскільки саме працівники цієї професії висвітлюють важливі події та несуть їх у маси.

Церковне свято 2 листопада

Православні віряни сьогодні, 2 листопада, вшановують пам’ять великомученика Артемія Антіохійського. Це свято також називають Артем’єв день чи День поминання всіх покійних. Цієї дати прийнято згадувати всіх померлих.

Згідно з церковним переказом, Артемій був воєначальником за імператора, а за свої військові успіхи був удостоєний посади намісника Єгипту. Коли християнські єпископи зазнали катування, Артемій заступився за них, за що його заарештували та катували. Антіохійського змусили зректися Ісуса Христа і визнати язичницьких богів, а потім обезголовили.

Місце, в якому поховали тіло Артемія, отримало назву в його ім’я. Святому приписували вилікування гриж та хвороби чоловічих статевих органів.

Іменини 2 листопада

2 листопада день ангела відзначають: Артемій, Олександр, Іван, Герасим, Герман, Леонід, Микола, Михайло, Петро, Павло, Федір.

Прикмети на 2 листопада

Якщо дерева скинули листя, то до снігопаду;

Якщо звірі голосно виють і завивають, зокрема вовки – зима буде холодною та голодною;

Якщо на деревах іній, то наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 2 листопада

Не слід бути агресивним та злим;

Не можна позичати гроші, інакше їх можуть не повернути;

Не можна купувати їжу з рук, оскільки може бути харчове отруєння.

У цей день: