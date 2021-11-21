День десантно-штурмових військ ЗСУ відзначають щороку 21 листопада. 2021 року це свято припадає на неділю.
Цього дня варто привітати тих, хто присвятив своє життя службі у повітряному десанті. Ці професіонали своєї справи стоять на варті цілісності України та готові до бойових завдань у тилу ворога. 21 листопада свій день відзначають як протидесантні, так і аеромобільні та штурмові частини ДШВ.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем десантно-штурмових військ у картинках та СМС, які порадують справжніх бійців із їхнім професійним святом навіть на відстані.
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Захищати – це не тільки стріляти.
Це, насамперед, любити.
Отже, землю свою охороняти,
Щоб люди могли жити мирно.
Щоб було завжди блакитним,
Немов ваші берети, небо.
Будь завжди долею охоронюваним,
І молитвою моєю, де б ти не був.
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Рішучі, сильні і сміливі,
Хоробрі, відважні, могутні,
Честі і Вітчизні своїй вірні,
Десантники, всього вам найкращого!
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Десантник колишнім не буває!
Привітати ми тебе хочемо
І в цей важливий день бажаємо:
Здоровим будь, веселим та коханим!
На життя дивися щасливим поглядом,
Нехай біди не буде і розлук.
Спокійні ми, адже з нами поряд
Є вірний і надійний друг!
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Ти десантник, гордість наша,
До всього завжди готовий!
І нехай же братство ваше
Вас згуртує безумовно.
Так відзнач це свято
Ти без болю в голові.
Серед слів хороших різних
Крикнемо: Слава ДШВ!
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Сьогодні відзначають свято
Військових хлопців так багато:
Ті, хто служив, і ті, хто служить,
І кожен свято любить дуже!
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День десантно-штурмових військ ЗСУ – молоде свято. Його почали відзначати у 2017 році після указу п’ятого президента України Петра Порошенка.
Станом на 2021 рік, у ДШВ ЗСУ значиться 8 тис. військовослужбовців, а на озброєнні є 7 танків, понад 180 бронетранспортерів, 75 бойових авто десанту, а також українські бронетранспортери KrAZ Spartan. Артилерія також є на озброєнні у ДШВ – понад 142 одиниці та системи протиповітряної оборони.
11 вересня 2021 року НБУ випустив ювілейну монету на честь десантно-штурмових військ.
Кінець листопада також порадує українців – 30 числа у всьому світі відзначатиметься День домашніх тварин. Саме час підготувати приємний подарунок для свого улюбленця.
Ознайомитися з повним списком свят листопада 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.