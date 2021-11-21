День десантно-штурмових військ ЗСУ відзначають щороку 21 листопада. 2021 року це свято припадає на неділю.

Цього дня варто привітати тих, хто присвятив своє життя службі у повітряному десанті. Ці професіонали своєї справи стоять на варті цілісності України та готові до бойових завдань у тилу ворога. 21 листопада свій день відзначають як протидесантні, так і аеромобільні та штурмові частини ДШВ.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем десантно-штурмових військ у картинках та СМС, які порадують справжніх бійців із їхнім професійним святом навіть на відстані.

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Захищати – це не тільки стріляти.

Це, насамперед, любити.

Отже, землю свою охороняти,

Щоб люди могли жити мирно.

Щоб було завжди блакитним,

Немов ваші берети, небо.

Будь завжди долею охоронюваним,

І молитвою моєю, де б ти не був.



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Рішучі, сильні і сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі і Вітчизні своїй вірні,

Десантники, всього вам найкращого!



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Десантник колишнім не буває!

Привітати ми тебе хочемо

І в цей важливий день бажаємо:

Здоровим будь, веселим та коханим!

На життя дивися щасливим поглядом,

Нехай біди не буде і розлук.

Спокійні ми, адже з нами поряд

Є вірний і надійний друг!



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Ти десантник, гордість наша,

До всього завжди готовий!

І нехай же братство ваше

Вас згуртує безумовно.

Так відзнач це свято

Ти без болю в голові.

Серед слів хороших різних

Крикнемо: Слава ДШВ!



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Сьогодні відзначають свято

Військових хлопців так багато:

Ті, хто служив, і ті, хто служить,

І кожен свято любить дуже!



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День десантно-штурмових військ ЗСУ – молоде свято. Його почали відзначати у 2017 році після указу п’ятого президента України Петра Порошенка.

Станом на 2021 рік, у ДШВ ЗСУ значиться 8 тис. військовослужбовців, а на озброєнні є 7 танків, понад 180 бронетранспортерів, 75 бойових авто десанту, а також українські бронетранспортери KrAZ Spartan. Артилерія також є на озброєнні у ДШВ – понад 142 одиниці та системи протиповітряної оборони.

11 вересня 2021 року НБУ випустив ювілейну монету на честь десантно-штурмових військ.

Кінець листопада також порадує українців – 30 числа у всьому світі відзначатиметься День домашніх тварин. Саме час підготувати приємний подарунок для свого улюбленця.

Ознайомитися з повним списком свят листопада 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.