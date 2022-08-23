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Головний символ країни: листівки з Днем прапора України

23 Серпня 2022, 07:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
прапор України
Джерело: Depositphotos

День Державного прапора України щороку відзначають 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. 2022 року цей день особливо важливий для нашого народу, і припадає на вівторок.

Саме час нагадати друзям та своїм близьким про важливість одного з найголовніших символів нашої країни. Жовто-синій прапор лише посилює наше бажання залишатися вільними, скріплює українців та веде нас до неминучої перемоги.

Факти ICTV підготували найкращі листівки із Днем прапора України, які допоможуть привітати близьких та важливих людей, зігріти теплим словом та підняти настрій.

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День Державного прапора День Державного прапора День Державного прапора День Державного прапора День Державного прапора

Свято День Державного прапора України почали відзначати ще у 2004 році, і разом із ним запровадили традиції – підняття Прапора України у цей день та проведення різноманітних заходів.

Історія свята свідчить, що День Державного прапора відзначався лише у Києві на муніципальному рівні. Тоді свято відзначали 24 липня, адже саме цього дня 1990 року було піднято синьо-жовтий прапор над мерією Києва.

Серпень вже добігає кінця – саме час розпланувати вересень, який також багатий на свята. Наприклад, вже на 21 число припадає Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.

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