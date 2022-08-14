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День будівельника 2022: найкращі привітання у листівках та СМС

14 Серпня 2022, 08:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Строитель

День будівельника в Україні щороку відзначають другої неділі серпня. 2022 року свято припадає на неділю.

Цього дня варто привітати всіх тих, хто приклав свою руку та присвятив життя будівництву – сьогоднішнє життя важко уявити без великих споруд, будинків, бізнес-центрів, магазинів, мостів тощо. Все це стало реальністю завдяки професіоналізму, яким володіють будівельники.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем будівельника у листівках та СМС, які нагадають про важливість професії знайомим та близьким.

Зараз дивляться

***

Щасливе майбутнє країні
Будуймо!
Величні будівлі для неї
Муруймо!
І в бізнесі завжди вершин
Досягаймо!
Зі святом сьогодні всіх зодчих
Вітаймо!

День будівельника

***

Прийми привітання з днем будівельника! Хочу від душі побажати багато радощів, величезного щастя, безлічі успіхів, тепла, позитиву і всіляких чудес! Адже ти — чудовий професіонал, а тому заслужив тільки найкраще! Нехай плоди твоєї праці радують і приносять гідну винагороду!

День будівельника

***

Вітаю від щирого серця з чудовим святом — днем будівельника! Що побажати? Звичайно ж, бажаю щастя, здоров’я, удачі і безлічі успішних проєктів, щоб будівлі, побудовані тобою, десятки і сотні років радували наших співгромадян! Гідної оплати праці та безлічі позитивних моментів!

День будівельника

***

День будівельника, це коли Ви можете відзначати це свято всю ніч, спізнитися на роботу. І саме головне не отримати догану від виконроба! Тому що це свято він обов’язково буде відзначати разом з Вами! З Днем будівельника!

День будівельника

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Сьогодні час змінити робочий одяг на парадний і відзначати День будівельника. Хочеться привітати Вас зі святом і побажати Вам всього якнайкращого та успіхів у Вашій нелегкій роботі. Так, дійсно Ваша робота вимагає великих сил, але скільки користі вона приносить людям. З професійним святом Вас!

День будівельника

***

Серпень уже в самому розпалі – після нього блискавично прийде вересень. Перший місяць осені порадує українців величезною кількістю свят. Повний календар церковних свят вересня 2022 року доступний на Фактах ICTV.

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Будівельники Привітання зі святами
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