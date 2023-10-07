У суботу, 7 жовтня, відзначається Всесвітній день бавовни, Всесвітній День виготовлення листівок, а також Міжнародний день листоноші.

День міста сьогодні святкують жителі Запоріжжя та Чернівців.

Які ще свята відзначають 7 жовтня 2023 року, чого не можна робити цього дня та які діють прикмети – читайте далі.

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Яке церковне свято 7 жовтня 2023 року

7 жовтня (20 жовтня за юліанським календарем) – День пам’яті мучеників Сергія і Вакха.

Вони були солдатами Римської імперії в III столітті та служили офіцерами в армії цезаря Галерія Максиміана.

Сергій і Вакха обіймали важливі посади і були фаворитами Максиміана, доки не стало відомо, що вони таємно сповідують християнство.

За це їх піддали жорстоким тортурам, під час яких Вакх загинув, а Сергія пізніше обезголовили. На їхню честь було побудовано кілька церков у різних містах, включно з Константинополем і Римом.

Хто святкує день ангела 7 жовтня 2023 року

Згідно з новим календарем, день ангела сьогодні відзначають Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

Чого не можна робити 7 жовтня 2023 року

Сьогодні не можна думати погано про рідних та близьких, щоб не накликати на себе біду. Не варто брехати, об’їдатися та зловживати алкоголем.

Не бажано відмовляти нужденним, аби увесь наступний рік не бути нужденним. Також сьогодні не можна розповідати чужі секрети, інакше і ваші таємниці будуть розкриті.

Що можна робити сьогодні, 7 жовтня

Сьогоднішній день вважається вдалим для рукоділля, прання і будь-яких домашніх справ. Також в цю дату можна викопувати буряк і збирати гриби в лісі.

Раніше 7 жовтня часто грали весілля. Наші предки вірили, якщо одружитися в цей день, то шлюб буде міцним і щасливим.

Народні прикмети на 7 жовтня 2023 року