Всенародний День батька в Україні святкують 19 вересня.
Дата була обрана низкою громадських організацій і відзначається з 2009 року.
Цей день нагадує про важливу роль батька в сім’ї, про виховання дітей і з чоловічої сторони, про любов і відповідальність.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем батька в СМС і прозі, які приємно порадують кожного батька.
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Таточку, вітаємо з Днем батька!
І бажаємо тобі:
сил, наснаги й терпіння,
Довгих років й щастя без кінця!
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Найкращих батьків не так багато на світі,
Але мені невимовно з тобою щастить!
Твоїм теплом всі в родині зігріті,
з обіймів не можем тебе відпустить.
Хай щастя, здоров’я, удача і бадьорість,
завжди за тобою йдуть по п’ятах.
З Днем батька!
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Чим би тата здивувати?
Хіба треба мудрувати?
Краще чесно заявлю:
Тато, я тебе люблю!
Все, що хочеш, подарую,
понад все тебе ціную!
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Ти — найкращий в світі тато,
в цьому сумнівів нема!
І зі святом татусів вітає,
твоя любляча сім’я!
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Бути хорошим батьком — відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти — мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, милий тато, будь щасливий і завжди здоровий!
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Найкращого тата на планеті, мого тата, поспішаю привітати з Днем батька! Бажаю, щоб ти завжди був сильним, сміливим і нехай міцне здоров’я стане ще міцніше!
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Татку! Вітаю з Днем батька — твоїм днем! Бажаю, щоб ти завжди залишався мудрим, сильним, здоровим і щасливим. Бути батьком — це серйозна і відповідальна робота, мабуть, найвідповідальніша в житті чоловіка. Ти справляєшся з нею на всі сто відсотків, і за це я тебе обожнюю! Ти виховав мене гідною людиною! Дякую!
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Татусика дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за гарне виховання і атмосферу любові, турботу і увагу! Бути твоєю дочкою — справжнє щастя! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, якомога більше щасливих митей і сталевого здоров’я, яке буде з тобою все життя.
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Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та батьківства у 2009 році оголосив третю неділю вересня Всенародним Днем батька в Україні.
Це свято має особливу важливість для тих, хто шанує традиції та сімейні цінності. І хоча точного визначення ролі батька в сім’ї не існує, у 2008 році на Першому всеукраїнському громадському форумі в Києві спробували відзначити ключові ознаки хорошого батьківства.
Учасники форуму прийшли до висновку, що ідеальний батько відповідає за збереження життя дитини, бере участь у вихованні разом з мамою, забезпечує сім’ю матеріально, а також показує на особистому прикладі виховання на принципах високої моралі.
Традиція святкування Дня батька зародилася в США в 1966 році завдяки указу президента США Ліндона Джонсона. Традиційно, в цей день суспільство намагається допомогти татам з низьким рівнем доходів, а також батькам-одинакам.