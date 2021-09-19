Всенародний День батька в Україні святкують 19 вересня.

Дата була обрана низкою громадських організацій і відзначається з 2009 року.

Цей день нагадує про важливу роль батька в сім’ї, про виховання дітей і з чоловічої сторони, про любов і відповідальність.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем батька в СМС і прозі, які приємно порадують кожного батька.

***

Таточку, вітаємо з Днем батька!

І бажаємо тобі:

сил, наснаги й терпіння,

Довгих років й щастя без кінця!

***

Найкращих батьків не так багато на світі,

Але мені невимовно з тобою щастить!

Твоїм теплом всі в родині зігріті,

з обіймів не можем тебе відпустить.

Хай щастя, здоров’я, удача і бадьорість,

завжди за тобою йдуть по п’ятах.

З Днем батька!

***

Чим би тата здивувати?

Хіба треба мудрувати?

Краще чесно заявлю:

Тато, я тебе люблю!

Все, що хочеш, подарую,

понад все тебе ціную!

***

Ти — найкращий в світі тато,

в цьому сумнівів нема!

І зі святом татусів вітає,

твоя любляча сім’я!

***

Бути хорошим батьком — відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти — мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, милий тато, будь щасливий і завжди здоровий!

***

Найкращого тата на планеті, мого тата, поспішаю привітати з Днем батька! Бажаю, щоб ти завжди був сильним, сміливим і нехай міцне здоров’я стане ще міцніше!

***

Татку! Вітаю з Днем батька — твоїм днем! Бажаю, щоб ти завжди залишався мудрим, сильним, здоровим і щасливим. Бути батьком — це серйозна і відповідальна робота, мабуть, найвідповідальніша в житті чоловіка. Ти справляєшся з нею на всі сто відсотків, і за це я тебе обожнюю! Ти виховав мене гідною людиною! Дякую!

***

Татусика дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за гарне виховання і атмосферу любові, турботу і увагу! Бути твоєю дочкою — справжнє щастя! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, якомога більше щасливих митей і сталевого здоров’я, яке буде з тобою все життя.

***

Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та батьківства у 2009 році оголосив третю неділю вересня Всенародним Днем батька в Україні.

Це свято має особливу важливість для тих, хто шанує традиції та сімейні цінності. І хоча точного визначення ролі батька в сім’ї не існує, у 2008 році на Першому всеукраїнському громадському форумі в Києві спробували відзначити ключові ознаки хорошого батьківства.

Учасники форуму прийшли до висновку, що ідеальний батько відповідає за збереження життя дитини, бере участь у вихованні разом з мамою, забезпечує сім’ю матеріально, а також показує на особистому прикладі виховання на принципах високої моралі.

Традиція святкування Дня батька зародилася в США в 1966 році завдяки указу президента США Ліндона Джонсона. Традиційно, в цей день суспільство намагається допомогти татам з низьким рівнем доходів, а також батькам-одинакам.