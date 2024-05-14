День бабусь та дідусів англійською мовою звучить як Grandparents Day. В кожній країні його відзначають у різні дати. Дізнаймося, коли День бабусі й дідуся в Україні у 2024 році – детальніше на Фактах ICTV.

День бабусі й дідуся 2024: що це за свято

Сотні років тому в слов’ян існувало свято Осінні діди, яке припадало на кінець жовтня. У цей день вшановували пам’ять померлих предків.

Наші пращури вірили, що рік ділиться на два періоди:

Зараз дивляться

світлий – від березня до жовтня;

темний – від листопада до лютого.

За повір’ям, саме зі свята Осінні діди починався період темного року. Духів померлих предків намагалися усіляко задобрити, аби вони допомогли подолати темний період року. У цей день люди топили лазні, милися, після чого залишали на порозі повне відро чистої води та новий віник для предків.

Щоб духам було легше дістатися в гості, люди запалювали велику кількість свічок на пагорбах та підвіконнях, аби освітити їм шлях. На вечерю готували улюблені страви померлих родичів, накривали на стіл більше столового приладдя і згадували кожного на ім’я під час трапези. Існували й інші язичницькі обряди, але поступово християнство почало їх витісняти, і свято перестали відзначати.

У 2009 році Голландське квіткове бюро запропонувало відновити традицію вшановування предків та запропонувало хоча б раз на рік вітати своїх бабусь та дідусів, дарувати їм живі квіти та проявляти увагу. Цей день мав символізувати зв’язок між поколіннями – між корінням та паростком.

Але виникло питання, коли відзначати день бабусі й дідуся, яка має бути дата за новим стилем?

Коли день бабусі й дідуся в Україні

Для святкування історики запропонували використовувати кінець жовтня, як колись робили наші предки. Стародавні традиції знайшли відголос у сучасності, тому День бабусі й дідуся в Україні стали відзначати 28 жовтня.

Цього дня заведено вітати літніх родичів, дарувати їм квіти, подарунки, збиратися за одним столом та приділяти увагу.

Коли день бабусі й дідуся в інших країнах

У всьому світі День бабусі й дідуся відзначають по-різному. Наприклад, християни вітають літніх родичів 26 липня. Цього дня відбувається літургія на честь Анни та Йоакима — рідних Ісуса Христа.

У Польщі День бабусі та дідуся відзначають 21 січня.

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку щорічно святкують у четверту неділю липня, тобто день бабусі й дідуся 2024 буде 28 липня.