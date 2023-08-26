День авіації України щорічно відзначають в останню суботу серпня. У 2023 році свято припадає на 26 число.

Важлива дата присвячена всім тим, для кого парити в повітрі – найкраще відчуття у світі. Далеко не кожному до снаги опанувати знаннями та вміннями, щоб виконувати складні піруети на висоті. Тільки справжні професіонали своєї справи можуть виконувати поставлені завдання, відповідаючи за життя інших людей.

І хоча у 2023 році польоти цивільної авіації під забороною, для пілотів це велике свято.

Факти ICTV підготували привітання з Днем авіації у листівках, СМС та прозі, які потішать ваших близьких, що мають стосунок до польотів.

Привітання з Днем авіації в СМС

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято — день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети та посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок у свято і завжди!

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Ти париш в небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безкрайнім небом і зірками в темряві. Випробувавши це почуття, захочеться відчути його знову і знову. Нехай це бажання збувається завжди — чистого неба, потужних машин!

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До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

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Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

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Ти в небі відчуваєш себе вільно,

За родиною зверху бдиш.

Польоти робиш чудово,

Як птах зверху вниз на нас дивись.

Ти приймай сьогодні вітання.

День авіації – адже це свято твоє.

І нехай перешкодам всім на диво,

Удача буде назавжди з тобою!

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В Україні

Літаки,

Водять кращі

Пілоти!

Всіх, хто

В небі,

Вітаємо,

Ще вище

Злетіти бажаємо!

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Привітання з Днем авіації у листівках

Привітання з Днем авіації у прозі

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З професійним святом, з Днем цивільної авіації! Тільки вперед і вгору! До нових досягнень, висот! Бажаю величезного успіху, ніколи не падати, ні серцем, ні духом! Завжди люби свою справу, щоб воно приносило тільки задоволення. Нехай завжди будуть поруч тільки добрі люди, здійснення всіх бажань, любові і радості!

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З Днем цивільної авіації вас, друзі! В першу чергу приходить побажання безхмарного неба, сонячної погоди, легкого зльоту, м’якої посадки і вагомих досягнень у кар’єрі! Бажаємо, щоб на вашому рахунку посадок і злетів була рівна кількість!

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З Днем цивільної авіації! Бажаємо, щоб в небі вас небезпека минула, щоб ви впевнено тримали в руках штурвал, щоб ваші рідні та близькі зустрічали вас на землі в повному здоров’ї і благополуччі! Чистого і мирного неба вашому екіпажу!

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З Днем цивільної авіації! І нехай вибір вашої професії приведе вас до заповітної мрії! Висот успіху вам і благородних вчинків на небі, і на землі! Шквал емоцій від польоту, чудових видів з вікна, любові близьких і рідних людей!

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Як відомо, свято стосується тільки цивільної авіації – ще 2007 року президент України Віктор Ющенко заснував окреме свято для військової авіації, яке припадає на першу неділю серпня.