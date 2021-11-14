14 листопада відзначають день ангела Єлизавети.

Загалом володарки цього імені, що означає Божа клятва, шанує Бога, відзначають іменини у 2021 році декілька разів. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Єлизавети в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Єлизавети в листівках

Привітання з днем ангела Єлизавети у СМС

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Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі Єлизавета в день твоїх іменин!

Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти!

Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

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Тук-тук! Це твій ангелик Єлизавета приніс на своїх крильцях вітання для тебе з іменинами!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом!

Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти Єлизавета у свою чергу не змушував його за тебе червоніти!

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День ангела сьогодні у тебе Єлизавета з цим святом я вітаю!

Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста років бажаю.

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Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці кохання та щастя

І радістю повниться кожна година!

Значення імені Єлизавета

Ім’я Єлизавета має давньоєврейське походження.

Характер Лізи легкий. Спочатку це непосидюча дитина, яка не може спокійно всидіти навіть однієї хвилини. Вона всюди хоче встигнути, все дізнатися. Однокласники люблять її за веселий характер, вірну дружбу.

З часом Ліза перетворюється на таку ж милу, дружню і привітну жінку