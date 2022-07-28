На 28 липня припадає день янгола Володимира. В Україні величезна кількість чоловіків, які з гордістю мають це ім’я, це стосується й керівника країни. Цього дня варто привітати всіх, у яких настали іменини.
Значення імені Володимир
Ім’я Володимир має старослов’янське походження. На сьогоднішній лад воно означає той, хто володіє світом. Нерідко власники цього імені мають величезну владу, з якою також приходить і відповідальність, з чим Володимири можуть упоратися.
Власники цього імені часто цілеспрямовані, але їм краще не братися за всі справи одночасно – потрібно довести їх до кінця по черзі. Серед позитивних рис – сила волі та терпіння.
Привітання з днем Володимира у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.
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Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!!!
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Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
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Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Володю, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
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Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожити.
Хай радість, щастя й успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
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Твоє ім’я Володя – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Серпень уже на порозі – саме час підготуватися до величезної кількості свят. Наприклад, в останній місяць літа свій день відзначатимуть інкасатори, будівельники, ветеринари, а також археологи. На кінець місяця заплановано День незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.