На 28 липня припадає день янгола Володимира. В Україні величезна кількість чоловіків, які з гордістю мають це ім’я, це стосується й керівника країни. Цього дня варто привітати всіх, у яких настали іменини.

Значення імені Володимир

Ім’я Володимир має старослов’янське походження. На сьогоднішній лад воно означає той, хто володіє світом. Нерідко власники цього імені мають величезну владу, з якою також приходить і відповідальність, з чим Володимири можуть упоратися.

Власники цього імені часто цілеспрямовані, але їм краще не братися за всі справи одночасно – потрібно довести їх до кінця по черзі. Серед позитивних рис – сила волі та терпіння.

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Привітання з днем ​​Володимира у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!!!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Володю, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожити.

Хай радість, щастя й успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Твоє ім’я Володя – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Серпень уже на порозі – саме час підготуватися до величезної кількості свят. Наприклад, в останній місяць літа свій день відзначатимуть інкасатори, будівельники, ветеринари, а також археологи. На кінець місяця заплановано День незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.