День ангела Вікторії святкують 6 листопада, а загалом – сім разів на рік. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.

Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.

В іменини Вікторії 6 листопада Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.

Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС

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Майорять сонця промінці:

Бажають щастя нашій Віці!

Вітаємо! Вітаємо!

Бути успішною бажаємо!

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Прийми, Вікусю, привітання!

Ти краси і шарму ідеал.

Хай справджуються бажання,

Всіх тобі благ.

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Від щирого серця бажаю, Віко,

Тобі посмішок, позитиву.

Завжди жити з радістю і шиком,

Вільно, круто і щасливо!

Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках

Свята у листопаді 2021

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні та інші свята. 6 листопада, наприклад, — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

Ознайомитись з повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.