Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

День ангела Вікторії – найкращі привітання у СМС і листівках

6 Листопада 2021, 11:03 Людмила Грубнік
День ангела Вікторії – найкращі привітання у СМС і листівках
Джерело: Pixabay

День ангела Вікторії святкують 6 листопада, а загалом – сім разів на рік. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.

Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.

В іменини Вікторії 6 листопада Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.

Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС

***

Майорять сонця промінці:
Бажають щастя нашій Віці!
Вітаємо! Вітаємо!
Бути успішною бажаємо!

***

Прийми, Вікусю, привітання!
Ти краси і шарму ідеал.
Хай справджуються бажання,
Всіх тобі благ.

***

Від щирого серця бажаю, Віко,
Тобі посмішок, позитиву.
Завжди жити з радістю і шиком,
Вільно, круто і щасливо!

Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Свята у листопаді 2021

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні та інші свята. 6 листопада, наприклад, — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

Ознайомитись з повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.

Теги
іменини , релігійне свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка