День ангела Вікторії святкують 6 листопада, а загалом – сім разів на рік. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.
Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.
В іменини Вікторії 6 листопада Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.
Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС
***
Майорять сонця промінці:
Бажають щастя нашій Віці!
Вітаємо! Вітаємо!
Бути успішною бажаємо!
***
Прийми, Вікусю, привітання!
Ти краси і шарму ідеал.
Хай справджуються бажання,
Всіх тобі благ.
***
Від щирого серця бажаю, Віко,
Тобі посмішок, позитиву.
Завжди жити з радістю і шиком,
Вільно, круто і щасливо!
Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках
Свята у листопаді 2021
Листопад 2021 року дуже багатий на професійні та інші свята. 6 листопада, наприклад, — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.
Ознайомитись з повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.