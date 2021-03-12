12 березня – День ангела Степана. Ім’я має давньогрецьке коріння та означає вінець або вінок.

Це ім’я має дуже сильну енергетику, що є великою рідкістю. Володарі імені дуже харизматичні та всебічно розвинені. З дитинства Степан проявляє інтерес до навчання і творчості.

Степан – добродушний, оптимістичний доброзичливий, гумористичний, доброзичливий і комунікабельний. Степан користується шаленою популярністю серед дівчат.

В іменини Степана 28 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках.

Привітання з Днем ангела Степана у листівках

Календар церковних свят

У 2021 році українці святкуватимуть низку великих церковних свят. Серед них Різдво Христове, Стрітення Господнє, Масниця, Великдень або Світле Христове Воскресіння, Медовий Спас або Маковея, Горіховий Спас, Покров Пресвятої Богородиці та багато інших свят.

Важливо відстежувати дати в календарі, щоб привітати рідних, друзів і колег зі святковими датами. Детальний календар церковних свят на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.