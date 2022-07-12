12 липня християни відзначають важливе релігійне свято – День апостолів Петра та Павла. Зазвичай, ця дата знаменує собою закінчення купальських свят.

Разом зі святом, свій день ангела святкують чоловіки з ім’ям Петро та Павло. Їх особливо оберігають сили згори, захищають від бід і наставляють на правильний шлях життя.

Значення імен Петро та Павло

Ім’я Павло має латинське походження від слова паулюс і перекладається як незначний і маленький. Воно може трактуватися як молодший, що особливо актуально, коли у сина та батька однакові імена. Жіночий варіант імені – Павла, Полла, Паула.

Зараз дивляться

Найчастіше Павло має складний характер із самого дитинства, проте росте слухняним та розуміє заборони. У дорослому житті власник цього імені готовий вислухати секрети та поділитися порадою – головною рисою характеру можна назвати терплячість.

Ім’я Петро має давньогрецьке походження і перекладається як скеля або камінь.

Це ім’я найчастіше впливає характер свого власника – Петро зазвичай залежить від мотивації, емоцій і настрою. Найкраще для нього підходять творчі професії, адже непередбачуваність та імпульсивність в офісі може негативно вплинути на колег.

Привітання з днем ​​ангела Павла та Петра у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи ледь наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Твоє ім’я Петро – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров’я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

У іменини Павлу я бажаю

Лише перемог на життєвому шляху.

І, тебе душевно вітаючи,

Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,

І робота спирається завжди.

І щоб ти, гарний, славний, ставний,

Був таким же довгі роки!

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси та води,

Щоб жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Павла,

Прийми привітання!

***

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