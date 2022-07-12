12 липня християни відзначають важливе релігійне свято – День апостолів Петра та Павла. Зазвичай, ця дата знаменує собою закінчення купальських свят.
Разом зі святом, свій день ангела святкують чоловіки з ім’ям Петро та Павло. Їх особливо оберігають сили згори, захищають від бід і наставляють на правильний шлях життя.
Значення імен Петро та Павло
Ім’я Павло має латинське походження від слова паулюс і перекладається як незначний і маленький. Воно може трактуватися як молодший, що особливо актуально, коли у сина та батька однакові імена. Жіночий варіант імені – Павла, Полла, Паула.
Найчастіше Павло має складний характер із самого дитинства, проте росте слухняним та розуміє заборони. У дорослому житті власник цього імені готовий вислухати секрети та поділитися порадою – головною рисою характеру можна назвати терплячість.
Ім’я Петро має давньогрецьке походження і перекладається як скеля або камінь.
Це ім’я найчастіше впливає характер свого власника – Петро зазвичай залежить від мотивації, емоцій і настрою. Найкраще для нього підходять творчі професії, адже непередбачуваність та імпульсивність в офісі може негативно вплинути на колег.
Привітання з днем ангела Павла та Петра у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи ледь наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Твоє ім’я Петро – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
У іменини Павлу я бажаю
Лише перемог на життєвому шляху.
І, тебе душевно вітаючи,
Цей тост хочу виголосити.
Нехай тобі супроводжує достаток,
І робота спирається завжди.
І щоб ти, гарний, славний, ставний,
Був таким же довгі роки!
***
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси та води,
Щоб жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Павла,
Прийми привітання!
***
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