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День ангела Павла та Петра 12 липня: значення імені, привітання у листівках і СМС

12 Липня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День ангела Павла та Петра 12 липня: значення імені, привітання у листівках і СМС

12 липня християни відзначають важливе релігійне свято – День апостолів Петра та Павла. Зазвичай, ця дата знаменує собою закінчення купальських свят.

Разом зі святом, свій день ангела святкують чоловіки з ім’ям Петро та Павло. Їх особливо оберігають сили згори, захищають від бід і наставляють на правильний шлях життя.

Значення імен Петро та Павло

Ім’я Павло має латинське походження від слова паулюс і перекладається як незначний і маленький. Воно може трактуватися як молодший, що особливо актуально, коли у сина та батька однакові імена. Жіночий варіант імені – Павла, Полла, Паула.

Зараз дивляться

Найчастіше Павло має складний характер із самого дитинства, проте росте слухняним та розуміє заборони. У дорослому житті власник цього імені готовий вислухати секрети та поділитися порадою – головною рисою характеру можна назвати терплячість.

Ім’я Петро має давньогрецьке походження і перекладається як скеля або камінь.

Це ім’я найчастіше впливає характер свого власника – Петро зазвичай залежить від мотивації, емоцій і настрою. Найкраще для нього підходять творчі професії, адже непередбачуваність та імпульсивність в офісі може негативно вплинути на колег.

Привітання з днем ​​ангела Павла та Петра у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,

До роботи ледь наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

День ангела Петра

***

Твоє ім’я Петро – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!

День ангела Петра

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

День ангела Петра

***

У іменини Павлу я бажаю
Лише перемог на життєвому шляху.
І, тебе душевно вітаючи,
Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,
І робота спирається завжди.
І щоб ти, гарний, славний, ставний,
Був таким же довгі роки!

День ангела Павел

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси та води,
Щоб жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

День ангела Павел

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Павла,
Прийми привітання!

День ангела Павел

***

Липень підготував для українців величезну кількість свят – у середині літа свій день відзначатимуть бортпровідники та навіть тренери. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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