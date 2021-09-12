день ангела

У неділю, 12 вересня, православні віруючі відзначають день перенесення мощей Олександра Невського, тому в народі цей день прозвали Александровим.
Також 12 вересня вшановували святих мучеників Олександра Константинопольського і Олександра Свірського.
Привітання з днем ангела Олександра у листівках
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З Днем народження, Олександре!
Сильним будь, здоровим,
Заможним і розумним,
Стійким і веселим!
Нехай весь світ навколо тебе
Буде гармонійним,
Залишайся добрим, чуйним,
Милим, симпатичним!
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Нехай переможне значення твого імені, Олександр, надихне тебе на життєві подвиги. Бажаю, щоб ти ходив по дорозі долі, не звертаючи уваги на неприємності, легко долаючи перешкоди. Щоб тверда віра у власні сили допомогла досягти захмарних вершин життя.
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Бажаю перемог і великих досягнень,
Добрих і щирих лише відносин,
І нових відкритих до удачі стежок,
Закинений до багатств нехай буде гачок!
Бажаю терпіння – не завадить,
Надії, везіння – вони допомагають!
Нехай панує в житті твоїм натхнення,
Хай збудеться все, Сашо, в День народження!
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Шановний Олександр! Твоє ім’я означає – “Захисник”, “Хоробрий чоловік”, але навіть сміливцям в цьому житті потрібно заступництво Фортуни! Бажаємо тобі удачі і везіння, здійснення всіх задуманих планів і бажань! Нехай доля полюбить всі твої починання!
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Сашенька, хай в День народження
Сміх звучить і вітання!
Дуже хочу побажати тобі
Яскравих, лихих поворотів у долі!
Головне – щоб щастило завжди,
Програшів не знай ніколи!
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Сашко, тебе ми вітаємо з днем Народження!
Бажаємо тобі радості, надії і терпіння.
Щоб ти завжди дивився по-новому на життя,
І лише за вірних, щирих друзів тримайся.
Нехай удача ходить по п’ятах,
І щастя хай тебе не відпускає.
Куди б ти не пішов, хай буде радість там,
І кожен лише добра тобі бажає!
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Олександре, я вітаю тебе з Днем Народження! Я бажаю тобі, щоб кожен день був бажаним і святковим. Бажаю тобі багато грошей, бажаю тобі стільки грошей, щоб їх вистачало. Адже недарма кажуть, що багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому їх вистачає! Щастя тобі!
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Сашко, з Днем народження! Радості, успіху
І побільше приводів для посмішок, сміху!
Загадай бажання, хай доля виконає,
Дитячою вірою в чудеса серце хай наповнює!
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Олександра вітаємо з Днем народження! Бажаємо завжди бути в строю, крокувати в ногу по життю зі щастям, удачею, добром і здоров’ям!
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Дорогий Олександре, зі святом! Бажаю тобі мільйон можливостей, тисячу шансів і цілий мішок грошей!
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Олександре, будь сміливий, рішучий, активний, цілеспрямований. Від душі вітаю і бажаю великої удачі на життєвому шляху. Бажаю любові і вірної дружби. Бажаю впевнених дій і обов’язкових перемог. Хай твоє життя має довгий шлях, на якому будуть зустрічатися хороші люди і великі можливості для твоїх мрій і успіхів.
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Олександр, вітаю від душі і бажаю завжди бути на вищому рівні, постійно домагатися нових успіхів і перемог, зберігати в серці вірну любов і міцно дорожити справжньою дружбою. Удачі в будь-яких пошуках і везіння в будь-яких справах!
Значення імені Олександра
За іменем Олександр войовничий, тому не варто намагатися нав’язати йому чужу точку зору. Він завжди має свою думку, певний спосіб життя і особисті смаки. Не намагайтеся змінити цю людину.
Ім’я Олександр складається з двох грецьких слів, одне з яких означає захисник (алекс), а друге (андрос) – чоловік.
Не дивно, що таке красиве і звучне ім’я носили багато великих особистосей.
Також відоме інше трактування імені Олександр, що означає мужній захисник.
Носії імені Олександр в дорослому віці здорові і сильні люди. Олександра можна впевнено назвати душею компанії. Він дотепний, товариський і вміє поводитися з протилежною статтю. Може бути запальним, різким, грубим і неосвіченим. Швидко реагує на події.