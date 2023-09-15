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День ангела Оксани 2023: значення імені та 10 теплих привітань

15 Вересня 2023, 11:34
Анастасія Дячкіна
День ангела Оксани 2023
Джерело: Pixabay

День ангела Оксани святкують кілька разів на рік, зокрема й 15 вересня. Цей день – ще один привід привітати з іменинами знайомих, яких так звуть.

Факти ICTV з’ясували, коли день ангела Оксани та що значить це ім’я, а також підготували теплі привітання і листівки.

Коли день ангела Оксани

Іменини Оксани та Ксенії відзначають шість разів на рік. Привітати знайомих можна взимку – 31 січня та 6 лютого, навесні – 20 березня, влітку – 6 червня і 26 серпня, а також восени – 15 вересня.

Зараз дивляться

Головними днями ангела Оксани вважають дати 6 лютого та 6 червня.

Значення імені Оксана

Ім’я Оксана прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно означає “мандрівниця”, “чужинка”, “гостя”, за іншою версією – “гостинна”.

Як правило, дівчата з ім’ям Оксана мають спокійний характер. Водночас вони цілеспрямовані та самостійні особистості,  які можуть за себе постояти.

Кажуть, що імена Оксана (Ксенія) добре підходять людям, народженим під знаками Козорога, Діви та Близнят.

День ангела Оксани 2023 – привітання і листівки

В Оксанин день зичу тобі міцного здоров’я! Нехай Ангел не залишає ні на мить!

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День ангела Оксани - привітання

День Оксани 2023 – листівки

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У День ангела Оксани бажаю радості та світлого майбутнього! Нехай близькі завжди будуть поряд!

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З Днем ангела Оксани

З Днем ангела Оксани

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З Днем ангела, Оксано! Хай здійсняться усі мрії, спoдівання і надії!

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День ангела Оксани - привітання

День ангела Оксани 2023 – листівки для привітань

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В Оксанин день бажаю не втрачати жагу до життя! Нехай усе складається вдало!

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З днем ангела Оксани

З днем ангела Оксани

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З Днем ангела, Оксано! Нехай здійснюються найсміливіші бажання!

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День ангела Оксани - привітання

Листівки на Оксанин день

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