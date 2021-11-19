День ангела Ніни відзначають кілька разів на рік, у тому числі й 19 листопада. Це досить популярне ім’я, яке не втратило своєї актуальності й досі. Воно також має безліч версій походження. Наприклад, з латинської перекладається як царствена, з грузинської — ласкава, з арабської — корисна.
Найчастіше характер дівчат на ім’я Ніна дуже приємний — часто їм властиві такі якості, як відповідальність, дисциплінованість та працьовитість. Нерідко вибір роботи припадає на професію, де потрібно віддаватися повністю. Цифри — сильна сторона Ніни. Для неї немає складнощів навіть у фінансах і є амбіції для роботи бухгалтером, істориком чи аналітиком.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Ніни у СМС та листівках, щоб ви привітали дорогих вам дівчат та жінок з таким ім’ям навіть на відстані. Приємні слова та листівки зігріють теплом та зарядять позитивом на весь день.
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Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Ніні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
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Святкує Ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаємо нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем — Ніна.
Хай Ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
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З Днем святої Ніни я тебе вітаю,
Щастя та здоров’я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,
Від біди позбавить, радість примножить!
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Я тебе сьогодні, Ніно,
З чистим серцем вітаю.
У радісні іменини
Щастя щиро бажаю!
Нехай прекрасні миті
Твоє серце зігрівають,
Радості й натхнення
І добра тобі без краю!
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ніні нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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Привітання з днем ангела Ніни у листівках
Церковний календар на листопад 2021 року
В останньому місяці осені на українців чекає величезна кількість церковних свят. Наприклад, на 28 листопада припадає початок Різдвяного посту, який триватиме 40 днів. У цей період віряни відмовляються від м’яса та риби, а основою для страв стає гречана, рисова та інша каша.
Докладніше ознайомитися з церковним календарем на листопад 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.