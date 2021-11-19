День ангела Ніни відзначають кілька разів на рік, у тому числі й 19 листопада. Це досить популярне ім’я, яке не втратило своєї актуальності й досі. Воно також має безліч версій походження. Наприклад, з латинської перекладається як царствена, з грузинської — ласкава, з арабської — корисна.

Найчастіше характер дівчат на ім’я Ніна дуже приємний — часто їм властиві такі якості, як відповідальність, дисциплінованість та працьовитість. Нерідко вибір роботи припадає на професію, де потрібно віддаватися повністю. Цифри — сильна сторона Ніни. Для неї немає складнощів навіть у фінансах і є амбіції для роботи бухгалтером, істориком чи аналітиком.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Ніни у СМС та листівках, щоб ви привітали дорогих вам дівчат та жінок з таким ім’ям навіть на відстані. Приємні слова та листівки зігріють теплом та зарядять позитивом на весь день.

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Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Ніні побажаю я тепла,

Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Святкує Ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаємо нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем — Ніна.

Хай Ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

З Днем святої Ніни я тебе вітаю,

Щастя та здоров’я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,

Від біди позбавить, радість примножить!

***

Я тебе сьогодні, Ніно,

З чистим серцем вітаю.

У радісні іменини

Щастя щиро бажаю!

Нехай прекрасні миті

Твоє серце зігрівають,

Радості й натхнення

І добра тобі без краю!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ніні нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Привітання з днем ангела Ніни у листівках

Церковний календар на листопад 2021 року

В останньому місяці осені на українців чекає величезна кількість церковних свят. Наприклад, на 28 листопада припадає початок Різдвяного посту, який триватиме 40 днів. У цей період віряни відмовляються від м’яса та риби, а основою для страв стає гречана, рисова та інша каша.

Докладніше ознайомитися з церковним календарем на листопад 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.