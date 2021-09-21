21 вересня відзначають день ангела Марії. Також в цю дату православна церква святкує одне з головних дванадесятих свят – Різдво Пресвятої Богородиці, яка і є небесною покровителькою власниць цього імені.

Марія – одне з найпоширеніших імен у світі, тому якщо у вашому оточенні є його власниця, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Марії в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Марії в листівках

Привітання з днем ангела Марії в СМС

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У день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Вітаю тебе, квіточко, з днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Значення імені Марія

Ім’я Марія є староєврейським і перекладається як гірка, бажана, безтурботна, за деякими трактуваннями – відкинута.

Власниця цього імені добра і чуйна, рідко відмовить у допомозі чи залишить у біді, оскільки сильно співпереживає кому-небудь. У неї добре розвинена інтуїція, тому в своїй справі, яку Марія часто шукає довго, доб’ється успіху. Є працьовитою, однак кар’єристкою її назвати не можна.

Для Марії головне в житті – сім’я, яку вона хоч і створює пізно, але усвідомлено. Любить дітей, гостей та сімейні посиденьки.