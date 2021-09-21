21 вересня відзначають день ангела Марії. Також в цю дату православна церква святкує одне з головних дванадесятих свят – Різдво Пресвятої Богородиці, яка і є небесною покровителькою власниць цього імені.
Марія – одне з найпоширеніших імен у світі, тому якщо у вашому оточенні є його власниця, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Марії в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Марії в листівках
Привітання з днем ангела Марії в СМС
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У день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Маші нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Вітаю тебе, квіточко, з днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
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Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Значення імені Марія
Ім’я Марія є староєврейським і перекладається як гірка, бажана, безтурботна, за деякими трактуваннями – відкинута.
Власниця цього імені добра і чуйна, рідко відмовить у допомозі чи залишить у біді, оскільки сильно співпереживає кому-небудь. У неї добре розвинена інтуїція, тому в своїй справі, яку Марія часто шукає довго, доб’ється успіху. Є працьовитою, однак кар’єристкою її назвати не можна.
Для Марії головне в житті – сім’я, яку вона хоч і створює пізно, але усвідомлено. Любить дітей, гостей та сімейні посиденьки.