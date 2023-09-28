День ангела Людмили святкують кілька разів на рік, зокрема 28 вересня.

Факти ICTV з’ясували значення імені Людмила, а також підготували СМС-привітання і листівки з Днем ангела Людмили, аби ви могли сказати кілька слів близьким.

Коли день ангела Людмили

День ангела Людмили 2023 святкують 8 липня, а також двічі восени – 28 і 29 вересня.

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У православному календарі день ангела Людмили – це дні, коли згадують святих Людмилу Петрову та Людмилу Чеську.

Значення імені Людмила

Ім’я Людмила має старослов’янське походження та означає людям мила.

З дитинства володарі цього імені темпераментні та водночас практичні. Таке поєднання дозволяє Людмилам притягувати до себе найрізноматніших людей.

Зазвичай жінкам на ім’я Людмила важливе визнання, тому чимало їхніх вчинків можуть бути продиктовані бажанням перш за все справити враження.

СМС-привітання із Днем ангела Людмили

З Днем ангела, Людмило! Вір у життя і будь собою, а янгол-охоронець нехай боронить від біди!

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Людмило, з іменинами! Умій радіти життю і йти по ньому з усмішкою!

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Людо, з Днем ангела! Нехай багато щастя у житті чекає, а Господь мріям тебе вінчає!

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З Днем ангела Людмили! Бажаю не знати образ і смутку!

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У День ангела Людмили зичу тобі отримувати насолоду від кожної миті та сміливо ловити удачу за хвіст!

Листівки з Днем ангела Людмили 2023