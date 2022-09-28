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День ангела Людмили 2022: дата, привітання та листівки

28 Вересня 2022, 10:27
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
День ангела Людмили 2022: дата, привітання та листівки
Джерело: Pixabay

День ангела Людмили 2022 святкують двічі – 28 та 29 вересня.

У православному календарі день ангела Людмили – це дні, коли згадуються святі Людмила Петрова та Людмила Чеська.

Людмила Чеська – княгиня, за правління якої відбулося поширення християнства на території Чехії.

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Людмила Петрова – російська священнослужителька, яку у 1937 році за відмову підтримати атеїзм розстріляли: вважається покровителькою дівчат з таким іменем, починаючи з 2000 року.

Ім’я Людмила має старослов’янське походження та означає людям мила. У День ангела Людмили Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках.

***

Людмило! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***

Сьогодні настали іменини
У Людмили, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Ти, Людмило, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.

З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

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