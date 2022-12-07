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День ангела Катерини: привітання з іменинами в листівках і СМС

7 Грудня 2022, 08:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
день ангела
Джерело: Depositphotos

Щорічно 7 грудня відзначають День святої Катерини (Катерина Санниця), а значить, що в цю дату власниці цього імені святкують День ангела.

Катерина – доволі популярне ім’я. Напевно, у кожного з нас в оточенні є його носії. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Катерини у листівках, СМС, а також розкрили його значення.

Привітання з Днем ангела Катерини в листівках

З Днем ангела Катерини

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З Днем ангела Катерини

З Днем ангела Катерини

З Днем ангела Катерини

З Днем ангела Катерини

Привітання з Днем ангела Катерини в СМС

***

Бажаю Катерині щастя,
Не такого, як сонце, бо сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безкрає!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде відганяє.

***

Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,
Здоров’я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.

Значення імені Катерина

Ім’я Катерина давньогрецького походження, яке означає вічно чиста.

Володарка цього імені – відкрита, правдива і комунікабельна людина. Любить правильні вчинки, є веселою і легкою.

На роботі Катя виконавча і активна, прагне покращувати результат, якщо відчуває власну зацікавленість.

Обранець Катерини повинен її радувати і балувати, одним добрим словом не обійдуться і оточуючі, замість похвали – подарунки. Тому є у власниці цього імені меркантильність.

Найчастіше заміж виходить за розрахунком, проте не сильно це і приховує. Діти і чоловік грають важливу роль в її житті, проте одними лише ними вона незайматиметься.

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