Щорічно 7 грудня відзначають День святої Катерини (Катерина Санниця), а значить, що в цю дату власниці цього імені святкують День ангела.

Катерина – доволі популярне ім’я. Напевно, у кожного з нас в оточенні є його носії. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Катерини у листівках, СМС, а також розкрили його значення.

Привітання з Днем ангела Катерини в листівках

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Привітання з Днем ангела Катерини в СМС

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого, як сонце, бо сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безкрає!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде відганяє.

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,

Здоров’я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

Значення імені Катерина

Ім’я Катерина давньогрецького походження, яке означає вічно чиста.

Володарка цього імені – відкрита, правдива і комунікабельна людина. Любить правильні вчинки, є веселою і легкою.

На роботі Катя виконавча і активна, прагне покращувати результат, якщо відчуває власну зацікавленість.

Обранець Катерини повинен її радувати і балувати, одним добрим словом не обійдуться і оточуючі, замість похвали – подарунки. Тому є у власниці цього імені меркантильність.

Найчастіше заміж виходить за розрахунком, проте не сильно це і приховує. Діти і чоловік грають важливу роль в її житті, проте одними лише ними вона незайматиметься.