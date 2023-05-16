В Україні кілька разів на рік святкують іменини жінок, які мають імʼя Ірина. Це досить популярне імʼя, яке має давнє походження, а з грецької перекладається як мир і морська тиша.

Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Ірина, а також підготували привітання з днем ангела у листівках і смс.

Скільки разів на рік відзначають день ангела Ірини

Іменини Ірини за православним календарем у 2023 році святкують 10 разів:

12 січня;

16 січня;

26 лютого;

7 березня;

29 квітня;

18 травня;

10, 17, 22 серпня;

1 жовтня.

Значення імені Ірина та характер його власниці

Імʼя Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени, богині миру та спокою. Значення імені Ірина – спокійна, умиротворена.

У повсякденному житті Ірину можна називати Іра, Ірочка, Іронька, Іринка, Ріна, Аріна, Ариночка, Ариша, Ярина.

Нерідко таке спокійне значення імені суперечить впертому та непростому характеру його власниці.

Ірини незалежні та дуже цілеспрямовані, іноді роблять необдумані вчинки. У буденному житті Ірина доволі активна та приязна. Її життєва позиція інколи настільки разюча на тлі інших людей, що впадає в очі.

Цілеспрямованість допомагає дівчині досягати висот у карʼєрі. Крім того, Іра відповідальна та легко працює у колективі.

Попри разючі успіхи в роботі, Ірина дуже цінує сімʼю, вона посідає в житті дівчини перше місце! Але у серйозних стосунках Іра не любить підкорятися і шукає партнера або рівного їй, або з дуже вираженими лідерськими якостями.

Також Ірина любить, коли її хвалять. Доволі часто власницям цього імені приписують синдром відмінниці, проте це дуже індивідуально!

Смс-привітання з днем ангела Ірини 2023

Люба Ірусю! З днем ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселою, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

***

Люба Ірочко, з днем ангела! У твої іменини бажаю щастя, сонячних днів, вірних друзів і здійснення мрій. Нехай буде добра, легка доля, достаток і міцне здоров’я. Зі святом!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

***

Ірино, з днем ангела! Бажаю тобі, щоб у житті все складалося якнайкраще, а успіхи та досягнення стали твоїм постійним супутником. Нехай твій ангел-охоронець завжди керує твоїм життям на шляху до щастя та добробуту!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірі нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Ірино, з днем ангела! Нехай твоє життя буде яскравим і насиченим, сповненим щирої доброти, вірності та взаєморозуміння з близькими людьми. Бажаю тобі віри у себе та свої можливості, успіхів у всіх починаннях та натхнення для досягнення нових висот!

Привітання з днем ангела Ірини у листівках 2023