День ангела сьогодні, 26 вересня відзначають чоловіки з іменем Ілля.
Це ім’я має давньоєврейські корні ті походить від імені Еліяху, що, своєю чергою, означає мій Бог – Ягве.
Яскраві привітання з днем ангела Іллі в листівках і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайомого володаря цього імені.
Привітання з днем ангела Іллі в листівках
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З днем Ангела Іллю вітаєм,
і щастячка великого бажаєм.
Ілля в нас від усіх проворний,
на всеє добре парубок моторний,
з наїдками на столі,
та добротою у душі.
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Іллі ми нашому бажаємо любові,
а у роботі перемог,
хай не підводить хлопця нашого здоров’я,
Й від бід усіх оберігає Бог!
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Ілля твердий та сильний наче скеля,
Навколо себе друзів згуртував.
Він в нас завжди рішучий,
Господь його на працю надихав,
А в усіх Іллі починаннях,
Ангел-Хранитель помогав.
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У день нехай Іллі Пророка,
До мрії здійсниш ти потужні кроки,
й життя ніколи не буде сірим,
Господь укріпить силу віри!
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Ілля, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
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Шановний Ілля, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
Значення імені Ілля
Чоловіче ім’я Ілля також можна перекласти як віруючий. Є також версія, що ім’я Ілля походить від імені Ілія, що має значення фортеця Господня і сила Божа.
Ілля з дитинства позиціонує себе господарем життя. Серед друзів він має обов’язково бути лідером, ставити правила гри і розподіляти ролі.
Це відвертий і прямолінійний чоловік, який не любить приховувати свої почуття, що іноді схоже буває на зухвалість або агресію. Ілля дуже раціональний, швидко приймає рішення і ніколи не шкодує про них.
Іллю називають дещо егоїстичним. Характер в Іллі запальний і нестриманий. Цей чоловік непередбачуваний у своїх рішеннях, його неможливо в чомусь переконати.