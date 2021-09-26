День ангела сьогодні, 26 вересня відзначають чоловіки з іменем Ілля.

Це ім’я має давньоєврейські корні ті походить від імені Еліяху, що, своєю чергою, означає мій Бог – Ягве.

Яскраві привітання з днем ангела Іллі в листівках і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайомого володаря цього імені.

Привітання з днем ангела Іллі в листівках

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З днем Ангела Іллю вітаєм,

і щастячка великого бажаєм.

Ілля в нас від усіх проворний,

на всеє добре парубок моторний,

з наїдками на столі,

та добротою у душі.

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Іллі ми нашому бажаємо любові,

а у роботі перемог,

хай не підводить хлопця нашого здоров’я,

Й від бід усіх оберігає Бог!

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Ілля твердий та сильний наче скеля,

Навколо себе друзів згуртував.

Він в нас завжди рішучий,

Господь його на працю надихав,

А в усіх Іллі починаннях,

Ангел-Хранитель помогав.

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У день нехай Іллі Пророка,

До мрії здійсниш ти потужні кроки,

й життя ніколи не буде сірим,

Господь укріпить силу віри!

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Ілля, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

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Шановний Ілля, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

Значення імені Ілля

Чоловіче ім’я Ілля також можна перекласти як віруючий. Є також версія, що ім’я Ілля походить від імені Ілія, що має значення фортеця Господня і сила Божа.

Ілля з дитинства позиціонує себе господарем життя. Серед друзів він має обов’язково бути лідером, ставити правила гри і розподіляти ролі.

Це відвертий і прямолінійний чоловік, який не любить приховувати свої почуття, що іноді схоже буває на зухвалість або агресію. Ілля дуже раціональний, швидко приймає рішення і ніколи не шкодує про них.

Іллю називають дещо егоїстичним. Характер в Іллі запальний і нестриманий. Цей чоловік непередбачуваний у своїх рішеннях, його неможливо в чомусь переконати.