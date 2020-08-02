Щороку день ангела Іллі припадає на 2 серпня. У перекладі це ім’я означає захисник. Заступником всіх чоловіків з таким іменем вважається пророк Ілля.

Наші предки вірили, що цей святий є покровителем грому і блискавок, а також воїнів. Крім того, згідно з традиціями, у цей день закінчується літо і починаються жнива.

А ще вважається, що після свята пророка Іллі не можна купатися, бо вода стає холодною.

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У день ангела всім чоловікам, яких назвали Іллею, потрібно піти до церкви на богослужіння і помолитися своєму заступнику, подякувавши йому за захист.

Факти ICTV з нагоди свята підготували привітання у листівках з днем ангела Іллі.

Загалом останній літній місяць буде багатий на свята. Зокрема, згідно з церковним календарем на серпень, 28 числа українці відзначатимуть одне з великих свят – Успіння Пресвятої Богородиці.