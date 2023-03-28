День ангела Ігоря є чудовим святом, яке іменинники відзначають не один раз, а кілька разів у році.

Про значення імені Ігоря та його особливості, походження, а також сумісність з іншими іменами – читайте в матеріалі Фактів.

Скільки разів на рік відзначається День ангела Ігоря

Іменини Ігоря за православним календарем в Україні святкують двічі: 18 червня і 2 жовтня. Говорять, що хлопчик з таким іменем відрізняється сильним та вольовим характером.

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В дорослому віці стає спокійним і виваженим. Ігор часто інтроверт, а тому спілкування з іншими людьми часто носить лише поверхневий характер.

Значення імені та характер людини з іменем Ігор

За словами лінгвістів, Ігор – це двокореневе ім’я, яке походить від скандинавського імені Ingvarr. Воно складається з коренів Ing і varr, де Ing – це скандинавський бог достатку Інг, а varr перекладається як об’єкт, що охороняється.

Виходить, що дослівне значення імені Ігор охороняється Інгом. Тому вважається, що значення імені Ігор – багатий або щасливий.

Ім’я Ігор несе у собі заряд оптимізму, розсудливості та терпимості. Він наділений нестандартним мисленням, допитливістю та темпераментом.

Це самовпевнена, самодостатня і навіть надто самозакохана людина. Але його природна чарівність і почуття гумору швидко схиляють себе і незабаром оточуючі починають їм щиро захоплюватися.

СМС привітання з Днем ангела Ігоря

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Ігор! Зі святом! Від душі тобі бажаємо процвітання і чудес. Нехай у справах і починаннях буде видимий прогрес! Миру, щастя і достатку тобі та твоїй сім’ї!

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В День Ангела, Ігор, бажаю я любові,

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Вітаю тебе з радісним і світлим святом. Бажаю тобі великих і маленьких чудес в житті, великого везіння і високого достатку, щирої поваги й взаємної любові, щоб жилося завжди красиво, весело і солодко.

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Ігорю, що б не сталося – усміхайся! Нехай щастя буде безмежним, а всі мрії стануть реальністю. Зі святом!

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День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Ігоря сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

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Привітання в прозі з Днем ангела Ігоря

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З Днем ангела, Ігорю! У твоєму імені вирує енергія, нехай же вона веде тебе по життю. Нехай кожна справа з легкістю вдається, а успіх всюди супроводжує тебе. Миру та свободи, обіймаю!

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Вітаю веселого і доброго хлопця Ігоря з Днем ангела! Бажаю тобі великих і маленьких чудес у житті, великого везіння та високого достатку, щирої поваги й взаємного кохання, щоб жилося завжди красиво, весело і солодко.

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Ігорю, зі святом тебе! Ти гідний щастя та достатку. Від душі тобі бажаю процвітання і чудес. Нехай в усіх справах буде видимий прогрес! З Днем ангела!

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Дорогий Ігорю, я тебе сердечно вітаю і бажаю світлої удачі у твоїх справах, блискучих успіхів і добрих починань, благородних вчинків, щирості душі й вірного кохання, бравих перемог, гарного настрою та міцного здоров’я.

Привітання у листівках з Днем ангела Ігоря