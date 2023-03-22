23 березня відзначають день ангела Галини. З давньогрецької мови це імʼя означає безтурботність, спокій і тишу.
Коли святкують день ангела Галини
Власниці цього імені святкують іменини тричі на рік:
- 23 березня і 29 квітня – день памʼяті мучениці Галини Коринфської;
- 23 лютого – день памʼяті святої Галини.
Католики святкують іменини Галини 1 липня і 24 серпня.
Походження імені Галина
Імʼя походить від давньогрецького “галене” і буквально означає “штиль” на морі.
Вважається, що жінки з іменем Галина, які народились навесні, є емоційними й імпульсивними. Вони непосидючі та позитивно дивляться на життя. Тоді як Галина володіє наполегливим і твердим характером. Такі жінки вимогливі до себе і до оточення. Завжди стоять на своєму. Інколи через це можуть розірвати стосунки з людиною, яка не розділяє їхні погляди.
Для Галини важливо задовільняти свої творчі й матеріальні амбіції. Власниці цього імені можуть досягнути висот в карʼєрному рості. Особливо це стосується творчих професій: письменниця, художниця, музикантка тощо.
У стосунках Галині підійде людина, яка буде такою ж оптимістичною і дружелюбною. Дівчина знає собі ціну, тому не дозволить своїй половинці принижувати її.
Смс-привітання з днем ангела Галини 2023
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Несе тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання, з днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!
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Дорога Галино, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати завжди бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в твоєму житті буде радість і вдача, а в душі світить сонце!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Галино, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
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Тебе, Галино, я хочу привітати
Із днем небесних іменин
І так багато хочу побажати
Ночей чудових і прекрасних днин!
Нехай твій гаманець тріщить від грошей,
І у достатку, завжди, буде дім,
Лише від радості нехай лунає
Сміх заливний, щасливий в нім!
Не знай хвороби – не хворій ніколи,
До сотні років в радості живи,
По річці довгій і такій глибокій
Без перепон, ти по життю пливи!
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В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог !
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!
Привітання з днем ангела Галини у листівках