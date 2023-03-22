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День ангела Галини 2023: дата, привітання та листівки

22 Березня 2023, 16:36
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
день ангела Галини 2023
Джерело: Unsplash

23 березня відзначають день ангела Галини. З давньогрецької мови це імʼя означає безтурботність, спокій і тишу.

Коли святкують день ангела Галини

Власниці цього імені святкують іменини тричі на рік:

  • 23 березня і 29 квітня – день памʼяті мучениці Галини Коринфської;
  • 23 лютого – день памʼяті святої Галини.

Католики святкують іменини Галини 1 липня і 24 серпня.

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Походження імені Галина

Імʼя походить від давньогрецького “галене” і буквально означає “штиль” на морі.

Вважається, що жінки з іменем Галина, які народились навесні, є емоційними й імпульсивними.  Вони непосидючі та позитивно дивляться на життя. Тоді як Галина володіє наполегливим і твердим характером. Такі жінки вимогливі до себе і до оточення. Завжди стоять на своєму. Інколи через це можуть розірвати стосунки з людиною, яка не розділяє їхні погляди.

Для Галини важливо задовільняти свої творчі й матеріальні амбіції. Власниці цього імені можуть досягнути висот в карʼєрному рості. Особливо це стосується творчих професій: письменниця, художниця, музикантка тощо.

У стосунках Галині підійде людина, яка буде такою ж оптимістичною і дружелюбною. Дівчина знає собі ціну, тому не дозволить своїй половинці принижувати її.

Смс-привітання з днем ангела Галини 2023

*****

Несе тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання, з днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

*****

Дорога Галино, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати завжди бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в твоєму житті буде радість і вдача, а в душі світить сонце!

*****

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Галино, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

*****

Тебе, Галино, я хочу привітати
Із днем небесних іменин
І так багато хочу побажати
Ночей чудових і прекрасних днин!

Нехай твій гаманець тріщить від грошей,
І у достатку, завжди, буде дім,
Лише від радості нехай лунає
Сміх заливний, щасливий в нім!

Не знай хвороби – не хворій ніколи,
До сотні років в радості живи,
По річці довгій і такій глибокій
Без перепон, ти по життю пливи!

*****

В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог !

*****

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!

Привітання з днем ангела Галини у листівках

День Ангела Галини

З днем ангела Галини

З днем ангела Галини

День ангела Галини

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Теги
іменини Привітання Привітання зі святами Свято
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