23 березня відзначають день ангела Галини. З давньогрецької мови це імʼя означає безтурботність, спокій і тишу.

Коли святкують день ангела Галини

Власниці цього імені святкують іменини тричі на рік:

23 березня і 29 квітня – день памʼяті мучениці Галини Коринфської;

23 лютого – день памʼяті святої Галини.

Католики святкують іменини Галини 1 липня і 24 серпня.

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Походження імені Галина

Імʼя походить від давньогрецького “галене” і буквально означає “штиль” на морі.

Вважається, що жінки з іменем Галина, які народились навесні, є емоційними й імпульсивними. Вони непосидючі та позитивно дивляться на життя. Тоді як Галина володіє наполегливим і твердим характером. Такі жінки вимогливі до себе і до оточення. Завжди стоять на своєму. Інколи через це можуть розірвати стосунки з людиною, яка не розділяє їхні погляди.

Для Галини важливо задовільняти свої творчі й матеріальні амбіції. Власниці цього імені можуть досягнути висот в карʼєрному рості. Особливо це стосується творчих професій: письменниця, художниця, музикантка тощо.

У стосунках Галині підійде людина, яка буде такою ж оптимістичною і дружелюбною. Дівчина знає собі ціну, тому не дозволить своїй половинці принижувати її.

Смс-привітання з днем ангела Галини 2023

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Несе тобі пісню, що із душі лине,

Несе мої привітання, з днем ангела Галини!

Найщиріші побажання, краси від калини,

Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

*****

Дорога Галино, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати завжди бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в твоєму житті буде радість і вдача, а в душі світить сонце!

*****

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Галино, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

*****

Тебе, Галино, я хочу привітати

Із днем небесних іменин

І так багато хочу побажати

Ночей чудових і прекрасних днин!

Нехай твій гаманець тріщить від грошей,

І у достатку, завжди, буде дім,

Лише від радості нехай лунає

Сміх заливний, щасливий в нім!

Не знай хвороби – не хворій ніколи,

До сотні років в радості живи,

По річці довгій і такій глибокій

Без перепон, ти по життю пливи!

*****

В день ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

*****

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з днем ангела Галини у листівках