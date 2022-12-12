День Андрія Первозванного 2022: історія, традиції та заборони свята

13 грудня християни східного обряду святкують День Андрія Первозванного. Це свято відноситься до великих церковних. У народі його також називають Андріїв день.

З цієї дати розпочинається цикл зимових свят. Цього дня треба ходити до церкви, існують й інші традиції, про які ми вам розповімо.

Історія свята Андрія Первозванного, традиції та заборони – у матеріалі.

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Історія Дня Андрія

У християнстві апостол Андрій – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився в сім’ї єврейського рибалки Іони і вирішив присвятити своє життя Богові, а саме – служінню йому.

Андрій був першим учнем Ісуса, тому свято називається Андрія Первозванного. Апостол бачив його чудеса, страждання, смерть та чудо воскресіння.

Господь наділив апостола даром зцілювати людей. Також він є покровителем професій, пов’язаних із морем.

Традиції на День Андрія

Однією з головних та важливих традицій на Андрія Первозванного є ворожіння. За допомогою їх дівчата намагалися дізнатися бедь-що про свого сужденого.

Існують й інші традиції, наприклад, пов’язані з калитою. Так, молодь збиралася разом, щоби виконати обряд – кусання калиіти.

Хлопці повинні підстрибнути та відкусити її, при цьому – не сміятися. Тим, кому це вдалося, доля обіцяє щасливе сімейне життя.

На Андрія також треба ходити до церкви та молитися.

Заборони на День Андрія