Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

День Андрія Первозванного 2022: історія, традиції та заборони свята

12 Грудня 2022, 08:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
церковь

13 грудня християни східного обряду святкують День Андрія Первозванного. Це свято відноситься до великих церковних. У народі його також називають Андріїв день.

З цієї дати розпочинається цикл зимових свят. Цього дня треба ходити до церкви, існують й інші традиції, про які ми вам розповімо.

Історія свята Андрія Первозванного, традиції та заборони – у матеріалі.

Зараз дивляться

Історія Дня Андрія

У християнстві апостол Андрій – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився в сім’ї єврейського рибалки Іони і вирішив присвятити своє життя Богові, а саме – служінню йому.

Андрій був першим учнем Ісуса, тому свято називається Андрія Первозванного. Апостол бачив його чудеса, страждання, смерть та чудо воскресіння.

Господь наділив апостола даром зцілювати людей. Також він є покровителем професій, пов’язаних із морем.

Традиції на День Андрія

Однією з головних та важливих традицій на Андрія Первозванного є ворожіння. За допомогою їх дівчата намагалися дізнатися бедь-що про свого сужденого.

Існують й інші традиції, наприклад, пов’язані з калитою. Так, молодь збиралася разом, щоби виконати обряд – кусання калиіти.

Хлопці повинні підстрибнути та відкусити її, при цьому – не сміятися. Тим, кому це вдалося, доля обіцяє щасливе сімейне життя.

На Андрія також треба ходити до церкви та молитися.

Заборони на День Андрія

  • Не можна працювати по дому.
  • Не можна шити, ткати.
  • Не можна влаштовувати галасливі гуляння.
  • Не можна сваритися та обговорювати будь-кого.
  • Не можна відмовляти у допомозі.
Читайте також:
церковьВведення в храм Пресвятої Богородиці та Різдво: церковний календар на грудень 2022

Теги
День Андрія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь