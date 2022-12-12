День Андрія Первозванного 2022: історія, традиції та заборони свята

13 грудня християни східного обряду святкують День Андрія Первозванного. Це свято відноситься до великих церковних. У народі його також називають Андріїв день.
З цієї дати розпочинається цикл зимових свят. Цього дня треба ходити до церкви, існують й інші традиції, про які ми вам розповімо.
Історія свята Андрія Первозванного, традиції та заборони – у матеріалі.
Історія Дня Андрія
У християнстві апостол Андрій – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився в сім’ї єврейського рибалки Іони і вирішив присвятити своє життя Богові, а саме – служінню йому.
Андрій був першим учнем Ісуса, тому свято називається Андрія Первозванного. Апостол бачив його чудеса, страждання, смерть та чудо воскресіння.
Господь наділив апостола даром зцілювати людей. Також він є покровителем професій, пов’язаних із морем.
Традиції на День Андрія
Однією з головних та важливих традицій на Андрія Первозванного є ворожіння. За допомогою їх дівчата намагалися дізнатися бедь-що про свого сужденого.
Існують й інші традиції, наприклад, пов’язані з калитою. Так, молодь збиралася разом, щоби виконати обряд – кусання калиіти.
Хлопці повинні підстрибнути та відкусити її, при цьому – не сміятися. Тим, кому це вдалося, доля обіцяє щасливе сімейне життя.
На Андрія також треба ходити до церкви та молитися.
Заборони на День Андрія
- Не можна працювати по дому.
- Не можна шити, ткати.
- Не можна влаштовувати галасливі гуляння.
- Не можна сваритися та обговорювати будь-кого.
- Не можна відмовляти у допомозі.