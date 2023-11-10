На п’ятницю, 10 листопада, в Україні припадає Всесвітній день молоді та День пам’яті святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія.

Які свята відзначають 10 листопада 2023 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 10 листопада 2023 року

На День пам’яті святих апостолів від 70 Ераста, Олімпу, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія потрібно згадувати цих святих і подробиці їхнього життя.

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Відомо, що Ераст був учнем Святого Павла, супроводжував його в подорожах і навіть був із ним у в’язниці. Після цього він став єпископом Тирани і помер своєю смертю.

Олімп також був учнем Павла, причому одним з улюблених. Саме він був поруч в останні години життя святого перед стратою і також помер за віру в Бога.

Родін був родичем Павла, одним із перших проповідував Євангеліє та заснував там християнську громаду. Вважається великомучеником за свою віру.

Сосипатр і Кватр були друзями Павла, які супроводжували його, а потім стали єпископами.

Тетрій був секретарем Павла, який також долучився до його служіння.

Який сьогодні, 10 листопада, день в Україні та світі

Всесвітній день молоді важливо не сплутати з Міжнародним днем молоді, який відзначають 12 серпня. Свято 10 листопада було створено на честь заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді в Лондоні 10 листопада 1945 року. Варто зазначити, що свято не вважається офіційним.

Хто святкує день ангела 10 листопада 2023

День ангела 10 відзначають володарі таких імен: Арсеній, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Ганна, Неоніла, Параска, Парасковія, Февронія.

Що не можна робити 10 листопада 2023

Як і в будь-яке церковне свято, краще не вирушати в довгу дорогу. Дорога буде важкою, та й нічим хорошим поїздка не закінчиться.

Важливі починання також перенесіть на інший день, інакше вас переслідуватимуть невдачі.

Давати гроші в борг – погана ідея. Заповітних купюр можете вже ніколи не побачити.

Що можна робити сьогодні

Цього дня варто сходити в храм і поставити свічку за здоров’я близьких. Наші пращури в листопаді закінчували роботи в саду або городі й готувалися до зими. Також у листопаді погода показувала, якою буде зима і врожай наступного року – для цього використовували прикмети.

Народні прикмети на 10 листопада 2023